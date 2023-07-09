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На Таврійському напрямку знищено 23 одиниці техніки ворога, - Тарнавський

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більш як дві роти.

На Таврійському напрямку знищено 23 одиниці техніки ворога, - Тарнавський
Фото: Скрін з відео

Артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1437 вогневих завдань. 

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, самохідна гаубиця 2С19 "Мста-С", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Мерлін", БПЛА "Гранат-1", 3 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідна артилерійська установка 2С7 "Піон", зенітний ракетний комплекс "Бук", зенітний ракетний комплекс "Тор", 2 самохідні гаубиці 2С5 "Гіацинт-С", самохідна гаубиця 2А36 "Гіацинт-Б", РСЗВ "Торнадо", БМ-21 "Град" та автомобільна техніка", - йдеться в повідомленні.

Також було знищено три склади боєприпасів ворога та пункт управління. 

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Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. 

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