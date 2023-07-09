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Резніков показав нову станцію радіоелектронної розвідки українського виробництва

Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки. 

Резніков показав нову станцію радіоелектронної розвідки українського виробництва
Фото: Скрін з відео

Станції радіоелектронної розвідки РПС-7 Інгул після тестування будуть відправлені до української армії. 

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"РПС-7 Інгул - інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані", - повідомив він.

Міністр зазначив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку. Резніков повідомив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

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Нагадаємо, що Україна і Словаччина підписали контракт на виробництво 16 САУ "Zuzana 2".

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