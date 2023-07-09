Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки.

Станції радіоелектронної розвідки РПС-7 Інгул після тестування будуть відправлені до української армії.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"РПС-7 Інгул - інноваційна станція радіоелектронної розвідки українського виробництва. Вона здатна виявляти ворожі радари, системи ППО та літаки на великій відстані", - повідомив він.

Міністр зазначив, що отримання інформації за допомогою розвідки критично важливе для української артилерії, яка веде полювання на російську військову техніку. Резніков повідомив, що наразі станція проходить тестування перед тим, як її можна буде офіційно поставити до українського війська.

RPS-7 Inhul is an innovative radio-electronic reconnaissance station manufactured in Ukraine. It can detect enemy radars, air defense systems, and aircraft from a long distance. Obtaining this information is critical for our artillery, which hunts down russian military equipment.… pic.twitter.com/99RA9EkWwn — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 9, 2023

Нагадаємо, що Україна і Словаччина підписали контракт на виробництво 16 САУ "Zuzana 2".