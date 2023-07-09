Окупанти зосереджують зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - Сили оборони

Однак ситуація контрольована і стабільна.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках протягом доби відбулося 24 бойові зіткнення.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

"Російські окупаційні війська зосереджують зусилля на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби тут відбулося 24 бойові зіткнення, тривають важкі бої, ситуація контрольована і стабільна", - сказав Шершень.

Крім того, за його словами, ворог здійснив 578 обстрілів наших позицій.

Як інформував речник, на "Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинове, Степове, Первомайське та Невельське".

Нагадаємо, що артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1437 вогневих завдань.