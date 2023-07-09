ГоловнаСуспільствоВійна

РФ забороняє мешканцям окупованих територій спілкуватися з жителями вільної України

На Луганщині посилили перевірку телефонів.

РФ забороняє мешканцям окупованих територій спілкуватися з жителями вільної України

Росіяни забороняють мешканцям окупованих територій спілкування з жителями вільної України.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зокрема на Луганщині окупаційна адміністрація погрожує наслідками всім хто розмовляє з особами, які перебувають на підконтрольній України території. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Це робиться задля боротьби з витоком інформації щодо розташування військ ворога 

“Зокрема, після низки успішних ракетних ударів по скупченню ворога, в населених пунктах Луганської області посилили перевірку телефонів місцевих мешканців під приводом пошуку інформаторів”, − йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, студентів у тимчасово окупованому Криму примушують підписувати повістки до лав російської армії, шантажуючи результатами іспитів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies