Зеленський і Дуда у Луцьку обговорили саміт НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда під час заходів у Луцьку обговорили майбутній саміт НАТО, який пройде у Вільнюсі.

Про це повідомляє Зеленський у Twitter.

"На заходах у Луцьку з Анджеєм Дудою змогли коротко, але дуже предметно поговорити про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі", - написав президент.

Зеленський зазначив, що лідери домовилися діяти разом, щоб отримати якнайкращий результат для України.

Нагадаємо, що Зеленський і Дуда взяли участь у вшануванні пам'яті усіх жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Трагічних подій на Волині.

Також у луцькому Замку Любарта Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.