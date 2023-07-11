Зеленський розкритикував обговорення в НАТО умов для запрошення України

Альянс зібрався висувати умови навіть для запрошення, а не те що для членства України.

Президент Володимир Зеленський на шляху до Вільнюса отримав сигнали про те, що НАТО обговорює висунення умов навіть для запрошення України до вступу, а не те що для її членства в Альянсі.

Зеленський сказав, що представники України будуть на саміті у Вільнюсі з поваги до НАТО, але Україна також заслуговує на повагу. Президент вважає "безпрецедентним і абсурдним", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

"І коли натомість додається якесь дивне формулювання про «умови» навіть для запрошення України… Це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО – у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність – це слабкість. І я відверто обговорю це на саміті", – наголосив Зеленський.

Сьогодні радник президента США Джон Байдена заявив, що НАТО визначить шлях реформ для України, аби вона згодом стала членом блоку, але без якогось "графіку". Салліван виключив можливість негайного вступу України до НАТО через продовження війни. За його словами, це "принесло б НАТО у війну з Росією".

Київ неодноразово наголошував, що очікує від саміту НАТО конкретики щодо подальшого вступу. І хоча очевидно, що під час війни приєднатися до Альянсу неможливо, Україні важливо отримати конкретні сигнали про подальше приєднання, хоча би на рівні політичного запрошення.