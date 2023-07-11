Індія планує підписати з Францією угоду про винищувачі на 3 мільярди євро

Цього тижня під час візиту прем’єр-міністра Нарендри Моді Індія має намір підписати з Францією угоду про морські винищувачі на суму майже 3 мільярди євро.

Про це пише The Bloomberg.

За словами високопосадовців, Індія купить близько трьох десятків винищувачів Rafale-Marine для використання на авіаносці місцевого виробництва INS Vikrant.

Угода є ключовою частиною дводенного візиту Моді, який включає переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Моді також відвідає святкування Дня взяття Бастилії в п'ятницю.

“Все більша близькість між Москвою та Пекіном дозволила Моді позиціювати Індію як партнера в Азії для Вашингтона та його союзників, які прагнуть залучити Нью-Делі до своєї орбіти, пропонуючи складні збройові платформи та інвестиції”, − пише видання.

Минулого місяця Індія підписала низку оборонних угод із США під час першого державного візиту Моді. Йдеться, зокрема, про проєкт General Electric Co. щодо спільного виробництва двигунів F414, які використовуються у винищувачах, з державною індійською компанією Hindustan Aeronautics Ltd.

Морське відділення німецької Thyssenkrupp AG та індійська Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. також підписали первинну угоду про спільне будівництво підводних човнів для ВМС Індії.

Паризький виробник двигунів Safran та індійська державна оборонна компанія Hindustan Aeronautics Limited також створять спільне підприємство з виробництва двигунів для місцевих вертольотів, які замінять застарілий флот російського виробництва. Першу угоду було підписано минулого року.

“За словами джерел, Франція підсолоджує оборонні угоди з Індією, пропонуючи спільне проєктування, виробництво та передачу технологій реактивних двигунів без обмежень. Це відрізняється від нещодавньої угоди Індії з GE, яку має одобрити Конгрес США”, − пише Bloomberg.