Нацвідбір на "Євробачення": голосування у додатку "Дія" відновили

4 лютого голосування у додатку "Дія" за пісню, що представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" відновили.
Про це повідомили у Телеграм-каналі "Дії".
"Команда розробників Дії працює у турборежимі. Подолали проблему й збільшили потужності застосунку. Тож черги на голосування почали зменшуватись. Усі українці встигнуть віддати голос за кандидата-фаворита", — ідеться у повідомленні.
Також відомо, що понад 600 тисяч українців вже проголосували за фаворита на Нацвідборі в Дії. Голосування триватиме весь день.
- Вчора під час голосування у нацвідборі на "Євробачення-2024" у застосунку "Дія" стався масштабний збій. Після виступу всіх фіналістів, ведучі оголосили про його початок, проте більшість користувачів соціальних мереж повідомили, що під час входу в застосунок з’являється повідомлення "На жаль, трапилася помилка".