Нацвідбір на "Євробачення": голосування у додатку "Дія" відновили

4 лютого голосування у додатку "Дія" за пісню, що представлятиме Україну на пісенному конкурсі "Євробачення" відновили.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Дії".

"Команда розробників Дії працює у турборежимі. Подолали проблему й збільшили потужності застосунку. Тож черги на голосування почали зменшуватись. Усі українці встигнуть віддати голос за кандидата-фаворита", — ідеться у повідомленні.

Також відомо, що понад 600 тисяч українців вже проголосували за фаворита на Нацвідборі в Дії. Голосування триватиме весь день.