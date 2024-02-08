Болгарин Джуліан Костов замінить Мілоша Биковича у серіалі HBO "Білий лотос"

Биковича звільнили через його підтримку російської агресії щодо України.

HBO повідомило, хто приєднається до третього сезону серіалу "Білий лотос" замість сербсько-російського актора Мілоша Биковича. Його роль отримав болгарин Джуліан Костов.

Про це повідомляє Deadline.

34-річний болгарський актор Костов відомий за роллю в серіалі "Тінь та кістка" від Netflix. У "Білому лотосі" він гратиме російського персонажа Валентина - йога та готельного коуча з покращення життя.

Зйомки третього сезону розпочнуться вже незабаром у Таїланді. Новий сезон розповідатиме про нову групу гостей в іншому готелі "Білий лотос". Виконавчими продюсерами серіалу є керівник проекту, сценарист та режисер Майк Вайт, Девід Бернад і Марк Камін.

За останнє десятиліття Костов зробив кар’єру у Великій Британії, знімаючись у фільмах англійською мовою, а також іспанською, італійською, польською, російською та румунською.

"Білий лотос" - американська комедійна драма режисера Майка Вайта. Серіал дебютував 11 липня 2021 року на HBO. В епіцентрі сюжету - персонал та гості гавайського готелю "Білий лотос". Зірковий каст другого сезону доповнять Лек Патраваді, Крістіан Фрідель, Шаліні Пейріс та Моргана О'Райлі.

Що сталося з Мілошем Биковичем