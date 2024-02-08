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Болгарин Джуліан Костов замінить Мілоша Биковича у серіалі HBO "Білий лотос"

Биковича звільнили через його підтримку російської агресії щодо України.

Болгарин Джуліан Костов замінить Мілоша Биковича у серіалі HBO "Білий лотос"
Джуліан Костов
Фото: wikipedia.org

HBO повідомило, хто приєднається до третього сезону серіалу "Білий лотос" замість сербсько-російського актора Мілоша Биковича. Його роль отримав болгарин Джуліан Костов.

Про це повідомляє Deadline.

34-річний болгарський актор Костов відомий за роллю в серіалі "Тінь та кістка" від Netflix. У "Білому лотосі" він гратиме російського персонажа Валентина - йога та готельного коуча з покращення життя. 

Зйомки третього сезону розпочнуться вже незабаром у Таїланді. Новий сезон розповідатиме про нову групу гостей в іншому готелі "Білий лотос". Виконавчими продюсерами серіалу є керівник проекту, сценарист та режисер Майк Вайт, Девід Бернад і Марк Камін.

За останнє десятиліття Костов зробив кар’єру у Великій Британії, знімаючись у фільмах англійською мовою, а також іспанською, італійською, польською, російською та румунською. 

"Білий лотос" - американська комедійна драма режисера Майка Вайта. Серіал дебютував 11 липня 2021 року на HBO. В епіцентрі сюжету - персонал та гості гавайського готелю "Білий лотос". Зірковий каст другого сезону доповнять Лек Патраваді, Крістіан Фрідель, Шаліні Пейріс та Моргана О'Райлі.

Що сталося з Мілошем Биковичем

  • З початку повномасштабного вторгнення Бикович підтримує Росію у війні. МЗС України у своєму зверненні до американської компанії розкритикувало HBO за кастинг проросійського актора у новий сезон серіалу “Білий лотос” . Через тиждень Биковича звільнили з серіалу.
  • Бикович знімався в російських фільмах і отримав “Медаль Пушкіна” від президента РФ Володимира Путіна "за внесок у російське мистецтво та культуру". У 2019 році йому заборонили в'їзд в Україну з міркувань національної безпеки. У 2021 році актор отримав російське громадянство.
  • 36-річний Бикович знявся у низці російських фільмів і регулярно розповідав про своє захоплення російською культурою. Бикович є головним актором російсько-сербського фільму "Балканський кордон". У фільмі йдеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки фільму, за повідомленням сербської преси, проходили в Росії, Сербії та на території анексованого Криму.
  • Також в одному з інтерв'ю Бикович заявив, що “Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес”. Європу ж він описав як таку, де “немає ні демократії, ні людських цінностей”.
  • Зазначимо, у складі касту “Білого лотосу” є також Патрік Шварцнеггер − син голлівудської зірки і ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнеггера, який підтримує Україну.
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