Болгарин Джуліан Костов замінить Мілоша Биковича у серіалі HBO "Білий лотос"

HBO повідомило, хто приєднається до третього сезону серіалу "Білий лотос" замість сербсько-російського актора Мілоша Биковича. Його роль отримав болгарин Джуліан Костов.
Про це повідомляє Deadline.
34-річний болгарський актор Костов відомий за роллю в серіалі "Тінь та кістка" від Netflix. У "Білому лотосі" він гратиме російського персонажа Валентина - йога та готельного коуча з покращення життя.
Зйомки третього сезону розпочнуться вже незабаром у Таїланді. Новий сезон розповідатиме про нову групу гостей в іншому готелі "Білий лотос". Виконавчими продюсерами серіалу є керівник проекту, сценарист та режисер Майк Вайт, Девід Бернад і Марк Камін.
За останнє десятиліття Костов зробив кар’єру у Великій Британії, знімаючись у фільмах англійською мовою, а також іспанською, італійською, польською, російською та румунською.
"Білий лотос" - американська комедійна драма режисера Майка Вайта. Серіал дебютував 11 липня 2021 року на HBO. В епіцентрі сюжету - персонал та гості гавайського готелю "Білий лотос". Зірковий каст другого сезону доповнять Лек Патраваді, Крістіан Фрідель, Шаліні Пейріс та Моргана О'Райлі.
Що сталося з Мілошем Биковичем
- З початку повномасштабного вторгнення Бикович підтримує Росію у війні. МЗС України у своєму зверненні до американської компанії розкритикувало HBO за кастинг проросійського актора у новий сезон серіалу “Білий лотос” . Через тиждень Биковича звільнили з серіалу.
- Бикович знімався в російських фільмах і отримав “Медаль Пушкіна” від президента РФ Володимира Путіна "за внесок у російське мистецтво та культуру". У 2019 році йому заборонили в'їзд в Україну з міркувань національної безпеки. У 2021 році актор отримав російське громадянство.
- 36-річний Бикович знявся у низці російських фільмів і регулярно розповідав про своє захоплення російською культурою. Бикович є головним актором російсько-сербського фільму "Балканський кордон". У фільмі йдеться про те, що російські військові в 1999 році нібито провели операцію з метою захистити Косово від НАТО. Зйомки фільму, за повідомленням сербської преси, проходили в Росії, Сербії та на території анексованого Криму.
- Також в одному з інтерв'ю Бикович заявив, що “Росія рухається своїм шляхом, а світ це сприймає як ворожий процес”. Європу ж він описав як таку, де “немає ні демократії, ні людських цінностей”.
- Зазначимо, у складі касту “Білого лотосу” є також Патрік Шварцнеггер − син голлівудської зірки і ексгубернатора Каліфорнії Арнольда Шварцнеггера, який підтримує Україну.