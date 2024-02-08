Президент Зеленський призначив двох членів Наглядової ради УКФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду.

Представниками від президента стали:

Олеся Жураківська, актриса театру і кіно, директорка-художня керівниця театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»;

Володимир Шейко, генеральний директор державної установи «Український інститут».

Раніше, за підсумками голосування, визначили ще чотирьох членів НР. Від закладів культури обрали директора-художнього керівника Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександра Книгу та директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука; від громадських організацій – директора TOB "ППВ Mepeжi знань» Володимира Воробея та голову ГО "Українер" Богдана Логвиненка.

Міністерство культури поки не визначилось з представниками.

Про Наглядову раду УКФ: