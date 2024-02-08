Президент Зеленський призначив двох членів Наглядової ради УКФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду.
Представниками від президента стали:
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Олеся Жураківська, актриса театру і кіно, директорка-художня керівниця театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»;
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Володимир Шейко, генеральний директор державної установи «Український інститут».
Раніше, за підсумками голосування, визначили ще чотирьох членів НР. Від закладів культури обрали директора-художнього керівника Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександра Книгу та директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука; від громадських організацій – директора TOB "ППВ Mepeжi знань» Володимира Воробея та голову ГО "Українер" Богдана Логвиненка.
Міністерство культури поки не визначилось з представниками.
Про Наглядову раду УКФ:
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Наглядову раду УКФ формують на три роки; вона складається з 9 осіб; двох призначає президент, двох – Мінкульт, двох обирають від закладів культури, ще двох – від громадських об’єднань; дев’яту персону – голову фонду – обирають вісім членів НР та призначають наказом міністра культури.
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Теперішній склад НР діє з січня 2021 року; термін його повноважень спливає у січні 2024 року.
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Однією з важливих функцій НР є призначення виконавчого директора УКФ; термін контракту теперішнього директора Володимира Берковського спливає в червні 2024 року.
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У травні 2021 року організації-учасники конкурсного відбору проектів УКФ опублікували звернення до президента, в якому вимагали розпуску НР.
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У червні 2021 року в Києві пройшов мітинг з вимогою розпустити НР УКФ.