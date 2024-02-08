Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
Росія здійснила масований запуск ракет, вибухи лунали у п'яти областях (оновлено)
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Дрогобичі є влучання в промисловий об'єкт
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
У Києві уламки пошкодили багатоповерхівку, є загиблі і 40 поранених (оновлено)
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Мобілізація як іспит на виживання
Мобілізація як іспит на виживання
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаКультура

Президент Зеленський призначив двох членів Наглядової ради УКФ

Термін повноважень попереднього складу НР закінчився в січні 2024.

Президент Зеленський призначив двох членів Наглядової ради УКФ
Олеся Жураківська, Володимир Шейко
Фото: LB.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про визначення осіб до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. 

Представниками від президента стали:

  •  Олеся Жураківська, актриса театру і кіно, директорка-художня керівниця театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра»;

  • Володимир Шейко, генеральний директор державної установи «Український інститут».

Раніше, за підсумками голосування, визначили ще чотирьох членів НР. Від закладів культури обрали директора-художнього керівника Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександра Книгу та директора Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрія Савчука; від громадських організацій – директора TOB "ППВ Mepeжi знань» Володимира Воробея та голову ГО "Українер" Богдана Логвиненка.

Міністерство культури поки не визначилось з представниками.

Про Наглядову раду УКФ:

  • Наглядову раду УКФ формують на три роки; вона складається з 9 осіб; двох призначає президент, двох – Мінкульт, двох обирають від закладів культури, ще двох – від громадських об’єднань; дев’яту персону – голову фонду – обирають вісім членів НР та призначають наказом міністра культури. 

  • Теперішній склад НР діє з січня 2021 року; термін його повноважень спливає у січні 2024 року. 

  • Однією з важливих функцій НР є призначення виконавчого директора УКФ; термін контракту теперішнього директора Володимира Берковського спливає в червні 2024 року.

  • У травні 2021 року організації-учасники конкурсного відбору проектів УКФ опублікували звернення до президента, в якому вимагали розпуску НР.

  • У червні 2021 року в Києві пройшов мітинг з вимогою розпустити НР УКФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies