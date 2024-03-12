Стартує повторний прокат стрічки Мстислава Чернова, який став першим володарем премії “Оскар” в історії України.

14 березня на великі екрани обраних кінотеатрів повертається документальна картина “20 днів у Маріуполі” українського режисера Мстислава Чернова, повідомляє кінодистриб'ютор "Артхаус Трафік".

Нещодавно стрічка отримала премію “Оскар” у категорії “Найкращий повнометражний документальний фільм”.

Напередодні творці картини Мстислав Чернов, Євген Малолєтка та Василиса Степаненко отримали Шевченківську премію в номінації “Публіцистика, журналістика”. Стрічка також вважається найкасовішим документальним фільмом в українському прокаті: загальні збори в Україні становлять понад 2 мільйони гривень.

Повторний прокат картини обмежений — подивитися її можна буде у короткий проміжок часу лише в обраних кінотеатрах Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси, Луцька, Рівного, Чернівців, Броварів, Гатного, Дрогобича, Олександрії, Бучі, Умані, Софіївської Борщагівки, Івано-Франківська, Нововолинська, Вінниці, Хмельницького, Кременчука, Кам’янця-Подільського, Узина, Білої Церкви, Ніжина, Вишневого, Кривого Рога, Коломиї, Ізмаїла, Сум, Черкас, Запоріжжя, Житомира.

На деяких майданчиках відбудуться лише разові покази в окремі дні.Актуальний перелік кінотеатрів можна побачити на сторінці фільму (список оновлюється).

Вихід фільму на українських онлайн-платформах запланований незабаром. Зокрема, український стрімінговий сервіс Takflix повідомив, що прем’єра фільму на платформі відбудеться 21 березня.

Фільм створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

«20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василиса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.

Вперше картина побачила світ на «Санденсі» — одному з головних фестивалів незалежного кіно у США — у секції World Cinema Documentary Competition. Стрічка здобула Приз глядацьких симпатій.

Українська прем'єра відбулася на фестивалі Docudays UA, де «20 днів у Маріуполі» став Найкращим фільмом Національного конкурсу, а також володарем Призу глядацьких симпатій.

Кінокритики та глядачі сприйняли стрічку позитивно: на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав 100% рейтинг та відзнаку «Сертифікована свіжість», яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на платформі IMDb — 8,5 з 10, на Metacritic — 83 бали зі 100 з позначкою Must See. З оцінкою 4,2 з 5 стрічка зайняла найвищу сходинку в рейтингу Letterboxd серед документальних фільмів 2023 року.

Los Angeles Times відзначили, що картина «приковує увагу», The Hollywood Reporter порівняли її з «ударом під дих», а Harper’s Bazaar написали, що «подивитися фільм Чернова — людський обов’язок кожного». Українське видання NV назвало стрічку «світлом проти пітьми в інформаційній битві», а Лірум зазначило, що це — «безумовно, журналістський подвиг».