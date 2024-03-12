Кінопремія «Оскар»: історія, інклюзивність, дрескод

10 березня Академія кінематографічних мистецтв і наук провела 96-ту церемонію нагородження. Вона запамʼяталася перемогою документального фільму «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова — першим «Оскаром» в історії України.

Фото: Academy of Motion Picture Arts and Sciences Blossom Room готелю Hollywood Roosevelt, Каліфорнія, травень 1929 року. Перша презентація премії «Оскар» і банкет уготелю, Каліфорнія, травень 1929 року.

Перша церемонія і зародження правил

1926 року в президента студії Metro-Goldwyn-Meyer (MGM) Луїса Маєра виникла геніальна бізнес-ідея створити некомерційну організацію, спрямовану на розвиток кіноіндустрії. До її кола запросили провідних представників галузі: режисерів, продюсерів, сценаристів, операторів й акторів. Так з'явилася Академія кінематографічних мистецтв і наук.

Перша церемонія «Оскар» відбулася 16 травня в лос-анджелеському готелі як закрита вечеря на 270 людей. Вхід на подію коштував пʼять доларів, а тривала урочистість лише п'ятнадцять хвилин. Переможців проінформували заздалегідь — за три місяці. Цю практику припинили аж 1941-го — відтоді «Оскар» вручають за відомою нині схемою, через запечатані конверти.

Назву «Оскар» пов’язують з легендою про виконавчу директорку Академії Маргарет Геррік — вона зауважила, що статуетка схожа на її дядька Оскара. Сама фігурка виготовлена з бронзи й покрита 24-каратним золотом, майже 34 сантиметри заввишки й важить 3,5–3,85 кг.

Фото: wcsa.world

Правила відбору й нагородження

Щоб потрапити в лонгліст (попередній список), фільм має відповідати певним критеріям (дата релізу, мова, тривалість). Зазвичай роботи подають дистрибʼютори великих студій. А також оскарівські комітети країн за межами США: вони висувають одну стрічку, що має найвищі шанси (це стосується номінації «Найкращий міжнародний фільм»). Після цього члени Академії починають етап голосувань.

Сьогодні до складу Академії входять понад десять тисяч професіоналів кіноіндустрії, які розподілені за кваліфікаційною ознакою у 17 гільдіях: від режисерів до гримерів. Щоб доєднатися до їхніх лав, слід або мати рекомендацію від двох чинних академіків, або номінацію на «Оскар». Кожен член гільдії має право голосувати тільки за ту єдину номінацію, у якій є експертом. Водночас за головну номінацію «Найкращий фільм» голосують усі члени Академії.

Щоб визначити переможців, використовують преференційне голосування: академіки сортують номінантів за вподобанням. Якщо понад 50 % голосувальників обрали однакового фаворита, він автоматично здобуває перемогу. Але стається це не завжди, і тоді Академія обирає переможця за більш заплутаною схемою. З голосування виключають картину, за яку віддали найменше голосів, котрі автоматично переходять фільму на другому місці. Так процедура повторюється, допоки не зʼявиться номінант, що отримає свої 50 % і стане переможцем.

Фото: EPA/UPG Гості прибувають на 96-ту щорічну церемонію вручення премії «Оскар» у театрі «Долбі» в Лос-Анджелесі, 10 березня 2024.

За статистикою, переможцями в категорії «Найкращий фільм» стають драми тривалістю понад дві години. Також селектори полюбляють байопіки, історичні драми й високо оцінюють сильні трансформації акторів.

Інклюзивність і реформи

Популярність премії Академії кінематографічних мистецтв і наук разом зі стрімким розвитком індустрії зажадала змін, які узгоджувалися б з новою етикою й інклюзивністю. Це змусило провести численні реформи.

У 2012 році журналісти Los Angleles Times з'ясували в дослідженні, що гендерне, расове й вікове представництво в Кіноакадемії приголомшливо нерівне. 94 % академіків були білими, з них 77 % — чоловіки, середній вік становив 50 років і більше.

Відтоді Академія почала роботу щодо інклюзивності серед голосувальників і команд фільмів-конкурсантів. До лав Академії активніше залучають жінок, молодих професіоналів і людей, котрі належать до мало репрезентованих етнічних груп. Це позначилося на номінантах: 2024 року премія встановила рекорд з кількості номінованих жінок — 32 % (раніше ця частка не перевищувала 17 %).

Фото: korrespondent.net/ Одрі Хепберн на церемонії вручення «Оскара», 1956

Правила церемонії

Церемонія нагородження премією «Оскар» — безумовно, найгламурніша кіноподія року, яка має ряд правил. На неї неможливо потрапити просто так: крім безпосередньо номінованих членів команди фільму, зазвичай запрошують членів Академії та людей, які займають найвищі позиції у світовій кіноіндустрії. Певна кількість місць також дістається спонсорам і пресі.

Одна з найбільших атракцій церемонії — розглядати наряди зірок на червоній доріжці, яку відкривають за півтори години до нагородження. Дрескод Академії з роками еволюціонував у стриманий black tie з класичними смокінгами й максісукнями. Церемонія стала унікальною можливістю для будинків моди рекламувати свій одяг. І створив цей додатковий майданчик для дизайнерів Армані: зірки не завжди охоче приймали пропозиції вдягнути авторське вбрання на нагородження, але 1990 року кілька знаменитостей зʼявилися в образах від Джорджіо Армані й відзначилися вишуканим вбранням на фоні колег.

А українські лауреати отримали цьогоріч наш перший «Оскар» у вбранні від вітчизняних брендів: Василіса Степаненко була в сукні GASANOVA, Мстислав Чернов — у піджаку Indposhiv з прихованим написом «свобода».

Фото: EPA/UPG Мстислав Чернов (у центрі), Євген Малолєтка (позаду праворуч) і Василіса Степаненко (позаду нього ліворуч) під час церемонії вручення «Оскара», Лос-Анджелес, 10 березня 2024 р.

Традиційно «Оскар» проходить у березні й завершує сезон нагороджень. В останні роки церемонія відбувається в лос-анджелеському театрі «Долбі», що може вмістити 3332 людини.