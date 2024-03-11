Перший український Оскар: “Я хотів би, щоб цього фільму не було”

Здавалося би, цей результат передбачуваний. До “Оскара” стрічка "20 днів у Маріуполі" збирала призи чи не з усіх фестивалів, де брала участь. Лише місяць тому фільм отримав нагороду від Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). 2023 року автори стрічки дістали Пулітцерівську премію у номінації "За служіння суспільству". Їх відзначили також на батьківщині: два дні тому стало відомо, що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Шевченківську премію в категорії “Публіцистика, журналістика”.
Між тим, цей “Оскар” також є дивом. Чернов та Малолєтка були останніми журналістами, які залишились в оточеному Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення. Навіть із тих матеріалів, які увійшли до фільму, видно, що вижити їм вдалося дивом. Дивом вдалося і вивезти відзняті матеріали з облоги: журналістам та одному з героїв стрічки, поліцейському Володимиру, довелося проїхати більше 100 кілометрів окупованою росіянами територією та подолати 15 російських блокпостів, переховуючи камери і плівки під сидіннями автівки. Це диво – і велика сміливість. Це також нагода згадати усіх тих журналістів та кінематографістів, які заплатили надвелику ціну за бажання розповісти правду про цю війну, – Макса Левіна, Мантаса Кведаравічюса, та надто багатьох інших.
Цей перший “Оскар” – наша радість і гордість. Це також наші біль і сльози. У своїй промові під час церемонії нагородження Мстислав Чернов дуже чітко зафіксував ці змішані відчуття: “Напевне, я буду першим режисером, який скаже це тут: я хотів би, щоб цього фільму не було. Я хотів би, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я б віддав цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз в тюрмах та знаходяться в заручниках. Але я не можу змінити минуле. Але усі ми можемо змінити історію, зробити так, щоб правда перемогла. І люди Маріуполя та інші, які віддали своє життя, ніколи не будуть забутими. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім, дякую Україні! Слава Україні!”.
Минулого року церемонію нагородження “Оскар” дивились близько 19 мільйонів глядачів. Цьогорічних цифр поки немає, але можемо вважати, що аудиторія у промови була чимала. Зважаючи на тріумфальне шестя самої стрічки міжнародними фестивалями, вона теж зібрала за рік показів значну аудиторію. Минулого року в інтерв’ю LB.ua Мстислав Чернов розповів, що покази фільму допомогли відкрити зелений коридор з Маріуполя — і, відповідно, врятувати чиїсь життя. Що фільм змінив погляд світу на російське вторгнення, адже наочно продемонстрував: це не високоточні бомбардування військових об’єктів, а масове вбивство цивільних людей. Авторам стрічки вдалося створити потужне звинувачувальне висловлювання: Росія є країною-терористом, яка порушує закони війни та винищує населення сусідньої країни, прикриваючись брехливими вигадками ідеологів та пропагандистів.
Тож ця перемога для нас особлива. Українські автори вперше отримали “Оскар” за фільм від України. Цей фільм вже допомагає нам у нашій боротьбі. Він також є наочним запереченням улюбленої тези усіх прихильників концепції “мистецтво поза політикою”: що культура не може впливати на владу. Це неправда. Вірніше, це правда лише щодо тієї культури, яка – словом чи мовчанням – цю владу обслуговує.