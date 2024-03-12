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Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої телеверсії "Оскара"

Минулоріч організатори включили до запису і нагородження фільму "Навальний", і промову дружини політика.

Нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі" вирізали з короткої телеверсії "Оскара"
Фото: EPA/UPG

Історичну для України перемогу стрічки Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" в номінації "Найкращий документальний фільм" на 96-ій церемонії "Оскар" вирізали із короткої міжнародної телевізійної версії події. 

Як заявив Суспільний мовник, ця версія мала вийти в етер увечері 11 березня. Проте до неї не було включено найважливішу для українського глядача частину церемонії. "Суспільне" висловило своє обурення організаторам "Оскара" та ухвалило рішення транслювати у повторі повний запис нагородження.

"Шокованою та глибоко розчарованою" команда мовника була й через те, що минулоріч для нагородження фільму "Навальний" і промови дружини політика знайшлося місце у скороченій версії. Виконавчий директор "Суспільне Культура" Лук'ян Галкін висловив сподівання, що організатори дослухаються до їхнього протесту.

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