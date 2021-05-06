Єрмак анонсував очну зустріч "нормандської четвірки" у форматі радників

Вона відбудеться в травні, точної дати ще нема.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак анонсував нову зустріч "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у форматі радників. За його словами, вона може відбутися в очному форматі до кінця травня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" відбудеться упродовж поточного місяця. Поки що немає точної дати. Можливо, це буде навіть не одна зустріч. Цілком можливо, що цього разу зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників нормандського формату", - сказав Єрмак агентству.

Остання зустріч радників "четвірки" відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції.

В ході зустрічі всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Вони домовилися, що в рамках безпекової підгрупи Тристоронньої контактної групи буде напрацьовано рішення, які могли б удосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Підгрупа зібралася 28 квітня, але не змогла домовитися про великоднє перемир'я через різні позиції стосовно тексту заяви про припинення вогню.