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США заздалегідь ознайомили Україну зі змістом відповіді Росії щодо "гарантій безпеки", - Кулеба

З української сторони заперечень немає.

США заздалегідь ознайомили Україну зі змістом відповіді Росії щодо "гарантій безпеки", - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: ЕРА/UPG

Сполучені Штати Америки заздалегідь ознайомили Україну зі змістом своєї відповіді на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми бачили письмову відповідь США перед тим, як вона була передана Росії. З української сторони заперечень немає. Важливо, що США залишаються в тісному контакті з Україною до і після всіх контактів з Росією. Жодних рішень щодо України без України. Золоте правило", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 17 грудня минулого року МЗС РФ оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані "гарантії безпеки", які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. 10-13 січня 2022 року відбулися три раунди переговорів, присвячених російським претензіям щодо європейської безпеки: переговори делегацій Росії та США в Женеві, засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та переговори в рамках ОБСЄ. За їхніми підсумками всі учасники заявили про розбіжності в позиціях.

26 січня посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь Білого дому на російські пропозиції щодо безпеки. Текст відповіді вирішили не публікувати. В українському МЗС запевнили, що відповідь США щодо "гарантій безпеки" Росії враховує позиції України.

Роосійський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що деталі письмової відповіді Сполучених Штатів Америки на вимоги РФ щодо "гарантій безпеки" скоро стануть відомі широкому загалу. При цьому він зазначив, що надані відповіді "не містять позитивної реакції з головного питання" – про неприпустимість подальшого розширення НАТО.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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