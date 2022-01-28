Сенатори США готують законопроєкт про суттєве збільшення допомоги щодо захисту України, – Reuters

Двопартійна група сенаторів США готує законопроєкт щодо суттєвого збільшення підтримки захисту України. Нещодавно відбулася зустріч щодо напрацювання цього документу.

Група з пʼяти демократів і пʼяти республіканців досягла прогресу в перемовинах щодо розроблюваного драфту, пише Reuters.

Їхня мета – написати проєкт, який в Сенаті можуть проголосувати вже наступного тижня. Щоб стати законом, він має пройти Палату представників і бути підписаним президентом Джо Байденом.

Депутати обох партій заявили, що хочуть діяти швидко, щоб підтримати Україну на тлі нарощування Росією військ біля кордонів.

Однак між сенаторами все ще є суперечності, зокрема стосовно прописування санкцій проти "Північного потоку-2". Не виключається, що деякі санкції можуть прописати для введення ще до можливого вторгнення.

Речник сенатора Боба Менендеса відмовився поки коментувати деталі перемовин щодо законопроєкту. Джерела агенства стверджують, що республіканці хочуть, щоб законопроєкт включав суттєво збільшував надання Україні допомоги в сфері безпеки.

Нагадаємо, 14 січня законопроєкт республіканського сенатора Теда Круза про нові санкції проти російського газогону "Північний потік-2" не набрав достатньої кількості голосів. Сенатори-демократи казали, що законопроєкт Круза може відштовхнути США від європейських союзників у той час, коли єдність має велике значення для протидії агресивній поведінці Росії в регіоні.

Автор законопроєкту Круз відкинув ці аргументи демократів і заявив, що вони зацікавлені лише в тому, щоб надати Байдену політичне прикриття.