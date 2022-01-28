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SpaceX у 2022 році планує запустити рекордні 52 ракети

Це приблизно по ракеті на тиждень. 

SpaceX у 2022 році планує запустити рекордні 52 ракети
Фото: стоп-кадр

Компанія Ілона Маска SpaceX хоче запустити 52 ракетні місії протягом 2022 року. В середньому їй доведеться відправляти по одній ракеті щотижня, пише Insider.

Якщо задум вдастся втілити, то компанія побʼє власний минулорічний рекорд, коли вона запустила до Космосу 31 ракету.

"Протягом року в SpaceX заплановані 52 запуски", – заявила астронавтка Сандра Магнус. 

За січень компанія вже тричі запустила свій Falcon 9, ще один заплановано на цей тиждень. 

Нагадаємо, 13 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Його вивела ракета Falcon 9. Супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі.

Супутник спостерігатиме за тим, як використовують земельні, лісові та водні ресурси. Розробники стверджують, що він також зможе надавати дані про переміщення військової техніки та кораблів.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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