SpaceX у 2022 році планує запустити рекордні 52 ракети

Це приблизно по ракеті на тиждень.

Компанія Ілона Маска SpaceX хоче запустити 52 ракетні місії протягом 2022 року. В середньому їй доведеться відправляти по одній ракеті щотижня, пише Insider.

Якщо задум вдастся втілити, то компанія побʼє власний минулорічний рекорд, коли вона запустила до Космосу 31 ракету.

"Протягом року в SpaceX заплановані 52 запуски", – заявила астронавтка Сандра Магнус.

За січень компанія вже тричі запустила свій Falcon 9, ще один заплановано на цей тиждень.

Нагадаємо, 13 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник "Січ-2-30". Його вивела ракета Falcon 9. Супутник дистанційного зондування Землі "Січ-2-30" розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі.

Супутник спостерігатиме за тим, як використовують земельні, лісові та водні ресурси. Розробники стверджують, що він також зможе надавати дані про переміщення військової техніки та кораблів.