Мінцифри 23 грудня проведе прямий ефір для спілкування із криптокомʼюніті

23 грудня Міністерство цифрової інформації в обличчі заступника міністра з питань розвитку IT-галузі Олександра Борнякова та експерта робочої групи з підготовки профільного законодавства Дмитра Ніколаєвського підібʼє підсумки року та поділиться планами на майбутнє.

Фото: скрін

Прямий ефір пройде з 19:00 по 20:30 на каналі Money of the Future, який стане ексклюзивною комунікаційною платформою для спілкування криптокомʼюніті та регулятора.

Під час прямого ефіру спікери:

розкажуть про підсумки 2021 у контексті законодавства про віртуальні активи

дадуть апдейти з усіх питань щодо ринку віртуальних активів

проінформують криптокомʼюніті про зроблену роботу та її етапи

розкажуть про зміни в Податковий та Цивільний кодекси

поділяться планами на 2022 рік

Криптокомʼюніті отримає можливість із перших рук почути інсайти про перспективи розвитку ринку віртуальних активів у Новому році та отримає відповіді на всі питання!

Ставте свої запитання у формі, а під час ефіру ви зможете це зробити в чаті трансляції.

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