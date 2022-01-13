Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос.

Компанія SpaceX Ілона Маска сьогодні, 13 січня, планує запустити на орбіту український супутник "Січ-2-30". Запуск має відбутися з пускового майданчика на мисі Канаверал (США) о 17:30 за київським часом.

Запуск транслюватимуть на YouTube-каналі SpaceX.

Передбачається, що відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за Києвом.

Супутник дистанційного зондування Землі "СІЧ-2-30" розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі.

Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос. Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

Нагадаємо, що створення космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ" передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

На початку лютого президент Володимир Зеленський поставив завдання запустити супутник саме в 2021 році. Його збирались приурочити до 30-річчя незалежності України. Згодом запуск перенесли на початок 2022 року.