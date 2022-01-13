У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
У Путіна відповіли на слова Зеленського про необхідність домовлятися в "нормандському форматі"
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
НАТО на перемовинах з Росією відхилило вимогу ветувати вступ України
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Росія пригрозила перейти до "режиму контрзагроз" у разі відмови НАТО від "гарантій безпеки"
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Порошенко повернеться в Україну вранці 17 січня на рейсі з Варшави
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
До Росії доправлено першу партію ковбаси з ОРДЛО
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
З бази 5-ої танкової бригади в Улан-Уде на потягах масово відправляють військові машини і озброєння, – CIT
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
НАТО закликало Росію вивести свої війська з України, Грузії і Молдови
ГоловнаТехнології

SpaceX 13 січня виведе на орбіту український супутник "Січ"

Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос. 

SpaceX 13 січня виведе на орбіту український супутник "Січ"
Фото: facebook.com/SpaceX

Компанія SpaceX Ілона Маска сьогодні, 13 січня, планує запустити на орбіту український супутник "Січ-2-30". Запуск має відбутися з пускового майданчика на мисі Канаверал (США) о 17:30 за київським часом.

Запуск транслюватимуть на YouTube-каналі SpaceX.

Передбачається, що відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50 за Києвом.

Супутник дистанційного зондування Землі "СІЧ-2-30" розробили та виготовили фахівці державного конструкторського бюро "Південне" в Дніпрі. 

Це перший за останні 10 років апарат вітчизняного виробництва, який Україна планує запустити в космос. Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

Нагадаємо, що створення космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ" передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

На початку лютого президент Володимир Зеленський поставив завдання запустити супутник саме в 2021 році. Його збирались приурочити до 30-річчя незалежності України. Згодом запуск перенесли на початок 2022 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також