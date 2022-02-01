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SONY купує розробника відеоігор Bungie за 3,6 мільярди доларів

Наразі Bungie працює над підтримкою відеогри Destiny 2, розширенням франшизи Destiny та над новим IP.

SONY купує розробника відеоігор Bungie за 3,6 мільярди доларів

Sony Interactive Entertainment оголосила про угоду з придбання американської компанії-розробника відеоігор Bungie за 3,6 мільярда доларів.

Про це повідомляє Gamesindustry.

Після закриття угоди Bungie стане "незалежним дочірнім підприємством" SIE, яким керуватиме рада директорів, до складу якої входять нинішній генеральний директор і голова Піт Парсонс та решта нинішньої команди керівництва студії.

Наразі Bungie працює над підтримкою відеогри Destiny 2, розширенням франшизи Destiny та над новим IP.

"У нас міцне партнерство з Bungie з моменту заснування франшизи Destiny, і я дуже радий вітати студію в сім’ї PlayStation", - сказав президент і генеральний директор SIE Джим Райан.

Нагадаємо, раніше японська корпорація Sony вирішила створити новий підрозділ, який буде займатися розробкою та виробництвом електромобілів. Нова компанія почне роботу весною 2022 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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