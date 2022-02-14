12 територіальних громад залучили студентів до вирішення місцевих проблем

12 територіальних громад з різних регіонів України провели відкриті чемпіонати, де молодь та усі охочі пропонували свої рішення для актуальних проблем. В рамках чемпіонату громади отримали 61 рішення та знайшли ідеї, які допоможуть їм розвиватися.

У жовтні 2021 року стартувала «Школа відкритих інновацій для Громад» від ГО CASERS, де представники територіальних органів влади та адміністративних установ дізнавалися про інструменти краудконсалтингу: залучення ідей від експертів, активістів та усіх охочих «ззовні». На онлайн-курсі розбирали такі формати як кейс-чемпіонати, хакатони та конкурси відкритих інновацій. А також — як подібні події можуть допомогти громадам розвиватися, як їх проводити та залучати учасників.

Курс прослухали 143 представники громад з усієї України і 12 громад одразу ж подали заявку на практичну частину — проведення своєї першої краудконсалтингової події за підтримки платформи CASERS. Для першої події був обраний формат кейс-чемпіонату.

Свої кейси підготували Білозерська, Пологівська, Бахмутська, Васильківська, Глухівська, Кам'янська, Великодедеркальська, Гуляйпільська, Великосеверинівська, Диканська, Гусятинська та Добросинсько-Магерівська громади. Теми кейсів охоплювали:

— Розробку брендів громад

— Розробку інвестиційних пропозицій та стратегію пошуку інвесторів

— Розвиток малого підприємництва

— Створення молодіжного хабу

— Організацію сортування сміття та переробки відходів

— Благоустрій та ревіталізацію об’єктів у громаді

— Розвиток туризму

— Пошук інженерного рішення

«Завдяки кейс-чемпіонату ми не лише отримали креативні та професійні рішення для розвитку малого підприємництва в нашій громаді, а й спробували цікавий та дієвий інноваційний інструмент залучення зовнішніх експертів до розв'язання наших місцевих проблем. Це новий досвід для нашої громади та дуже результативний. Участь у чемпіонаті фахівців з різних куточків України — цьому підтвердження», — розповідає голова ГО «Білозерський центр регіонального розвитку», членкиня конкурсної комісії Елла Петренко.

До участі запрошувалися молодь, студенти, викладачі, науковці, стартапери і досвідчені фахівці, школярі та усі охочі допомогти своїми ідеями розвитку громад. Учасники могли спілкуватися з представниками громад та ставити запитання для уточнення, запитувати додаткову інформацію, необхідну для вирішення завдання. За участь вони отримали сертифікати, а автори найкращих рішень — заохочувальні подарунки від територіальних громад. Серед них були візити у громади, екскурсії, відпочинок, продукція місцевих виробників, грошові призи та інше.

Учасники чемпіонату розробили повноцінні брендбуки для громад, проаналізували діджитал професії та склали план дій для розвитку фрілансу у громаді, запропонували повноцінний проєкт перетворення старої будівлі монастиря у сучасний креативний простір та пропонували проєкти для запровадження сортування сміття.

«Диканська громада бере участь уже в другому проєкті від команди CASERS. У першому громада отримала 17 пропозицій щодо розвитку туристичного потенціалу місцевості, а у другому — 10. Багато рішень дуже цікаві! Такі, що їх хочеться брати та втілювати. Великим плюсом участі у проєкті є те, що вдається залучити в тому числі самих мешканців громади до вирішення проблематик», — Олексій Івженко, Керівник відділу економічного розвитку та залучення інвестицій Виконавчого комітету Диканської селищної ради.

Онлайн-курс «Школа відкритих інновацій для Громад» лишається у безкоштовному доступі для усіх охочих, переглянути матеріали можна за посиланням: https://hromady.casers.org/

Крім того, протягом наступного року проведення кейс-чемпіонатів на платформі casers.org є безкоштовним для представників громад та адміністративних установ. Для цього їм потрібно підготувати матеріали кейсу та надіслати на розгляд, а після погодження адміністратором — залучати та комунікувати з учасниками, організувати оцінювання рішень та відбір найкращих.

«Ми розуміємо, що виклики, з якими стикаються територіальні громади, дуже різноманітні. На місцях може не бути спеціалістів, які мають достатньо досвіду у певних сферах. Але озирніться, в Україні тисячі й мільйони талановитих людей, які можуть допомогти. І ми щиро раді, що вже на перші проєкти громад був такий відгук, що молодь та спеціалісти готові ділитися своїми знаннями для розвитку України. Вони знову доводять, що розумним бути модно!», — говорить співзасновник ГО CASERS та викладач курсу Євген Урсалов.

Проєкт «Школа відкритих інновацій для Громад» реалізується ГО «КЕЙСЕРС» в межах проєкту «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому», що виконується Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу.

-----

Про кейс-чемпіонати

Кейс-чемпіонат — конкурс з вирішення завдання (кейсу) від певної компанії, територіальної громади, організації або іншої установи. Учасники можуть пропонувати свої рішення кейсу, які журі оцінює за зазначеними критеріями. Нерідко це реальність впровадження, потенційний економічний ефект, якість проведеного аналізу та опрацювання рішення та інше.

Про CASERS

casers.org — web-платформа для організації кейс-чемпіонатів та онлайн хакатонів. CASERS допомагає компаніям проводити відкриті конкурси з вирішення кейсів, а студентам, випускникам, досвідченим фахівцям та усім охочим — знаходити завдання у цікавих їм сферах та отримувати практичний досвід. Платформа реалізується за сприяння Міністерства освіти та науки України. Використання реальних кейсів від бізнесу в освітніх програмах ЗВО рекомендовано Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти та науки України.