Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
Олігархи та бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами, – УП
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
У Станиці Луганській стався вибух у кафе, 12 потерпілих
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Кабмін виділив 16,6 млрд грн для розблокування польотів над Україною (оновлено)
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
Пентагон не підтверджує дані про російську агресію проти України 16 лютого
У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
У Гранітному на Донеччині військові відкрили стрілянину в кафе, двоє людей загинуло
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ймовірне вторгнення РФ в Україну може початися 15−16 лютого, - американські та німецькі ЗМІ
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Ми с**ли на санкції Заходу, - посол Росії у Швеції
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела (оновлено)
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
Небо над Україною залишається відкритим, – Міністерство інфраструктури
ГоловнаПолітика

У парламенті наразі не говорять про зміни до Конституції в частині членства України в НАТО, - Стефанчук

"Ніхто не має права вказувати на "червоні лінії" щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", - наголосив Голова Верховної Ради.

У парламенті наразі не говорять про зміни до Конституції в частині членства України в НАТО, - Стефанчук
Фото: Макс Требухов

Наразі в парламенті не ведуться консультації щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО. 

Про це на брифінгу заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає пресслужба ВРУ.

"Скажу більше, це суверенне право кожної країни – вирішувати напрям свого розвитку. І ви знаєте, що це моя позиція, яку я завжди озвучую нашим колегам на міжнародних зустрічах. Ніхто не має права вказувати на «червоні лінії» щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", - зазначив Стефанчук.

За його словами, нині парламент "діє відповідно до Конституції України, де чітко передбачено стратегічний курс України до ЄС і НАТО".

"Я це розумію, я цим живу й докладу всіх зусиль, щоби це сталося", – додав очільник парламенту.

Нагадаємо, сьогодні BBC процитувало слова посла України у Великобританії Вадима Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО. В українському МЗС слова назвали вирваними з контексту.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також