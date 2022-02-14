У парламенті наразі не говорять про зміни до Конституції в частині членства України в НАТО, - Стефанчук

Наразі в парламенті не ведуться консультації щодо змін до Конституції України в частині членства України в НАТО.
Про це на брифінгу заявив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає пресслужба ВРУ.
"Скажу більше, це суверенне право кожної країни – вирішувати напрям свого розвитку. І ви знаєте, що це моя позиція, яку я завжди озвучую нашим колегам на міжнародних зустрічах. Ніхто не має права вказувати на «червоні лінії» щодо прийняття тих чи інших рішень суверенною державою", - зазначив Стефанчук.
За його словами, нині парламент "діє відповідно до Конституції України, де чітко передбачено стратегічний курс України до ЄС і НАТО".
"Я це розумію, я цим живу й докладу всіх зусиль, щоби це сталося", – додав очільник парламенту.
Нагадаємо, сьогодні BBC процитувало слова посла України у Великобританії Вадима Пристайка про можливість Києва відмовитись від курсу на НАТО. В українському МЗС слова назвали вирваними з контексту.