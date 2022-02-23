Захоплення Нацкомісії зі стандартів мови: “зависли” майже 8 тисяч сертифікатів (оновлено)

Після того, як Національну комісію зі стандартів державної мови очолив заступник Голови Комісії Володимир Мозгунов, вже півтора тижні не функціонує видача сертифікатів. Станом на сьогодні “в підвішеному стані” майже 8 тисяч сертифікатів.

Це означає, що 8 тисяч людей, які склали іспит на рівень володіння державною мовою, не можуть його отримати. Про це LB.UA повідомив представник ГО “Громадський патруль” Павло Островський, який був присутнім на засіданні Комісії.

“Сьогодні самопроголошений т.в.о. Голови Комісії Володимир Мозгунов разом із підконтрольною йому більшістю вкотре зірвали затвердження близько 2500 тисяч державних сертифікатів. Із часу зміни керівництва “зависла” видача майже 8000 сертифікатів громадянам України. Коли члени Комісії Орися Демська та Ольга Шевчук-Клюжева запропонували повернутися до розгляду питання видачі сертифікатіві, більшість членів Комісії, орієнтована на Мозгунова, відмовилась. Хоча член Комісії Ілля Данилюк поінформував, що документи до засідання підготовлені належним чином. Варто відзначити, що такими діями більшість членів Комісії саботує навіть доручення міністра освіти і науки України, який закликав забезпечити безперебійну видачу сертифікатів. До речі, зміна керівництва Комісії і незаконне внесення змін до реєстру також відбулась після зустрічі з міністром Сергієм Шкарлетом” — повідомив Павло Островський.

Відповідно до вимог законодавства, для працевлаштування на державну службу, керівні посади в поліції, посади прокурорів, суддів та керівників навчальних закладів необхідно складати іспит на рівень володіння державною мовою. Такий іспит є обов’язковою умовою для працевлаштування. Таким чином, майже 8 тисяч громадян України не можуть вчасно отримати важливі документи, які підтверджують їхній рівень володіння державною мовою.

LB.UA звернувся за коментарем до Орисі Демської, яка до минулого тижня очолювала Національну комісію. “На жаль, ми бачимо, що окремі члени Комісії вже втретє за останній місяць блокують видачу громадянам України — платникам податків — державних сертифікатів. У підвішеному стані понад 7800 сертифікатів — такого ніколи не було за весь час роботи Комісії. Це не війна за владу, і навіть не боротьба проти мене персонально. Це спроба знищити іспит на володіння державною мовою і самої Комісії, це спроба переписати мовний закон — мовляв: дивіться, Комісія не працює, треба змінювати закон” — пояснила Орися Демська.

Оновлено. На прохання державного секретаря МОН Сергія Захаріна, додаємо його коментар:

«10 лютого 2022 р. до Міністерства освіти і науки України надійшло звернення, з якого вбачається, що 9 лютого 2022 р. на засіданні Національної комісії зі стандартів державної мови було ухвалено рішення про припинення повноважень Орисі Демської як Голови Національної комісії та звільнення її з посади Голови Національної комісії, а також про призначення т.в.о. Голови Національної комісії Володимира Мозгунова. До звернення було додано протокол засідання від 9 лютого 2022 р. та інші документи. Як вбачається з наданого протоколу, за вказані рішення проголосували 5 членів Комісії.

Водночас, Орися Демська залишається членом Національної комісії.

14 лютого 2022 р. в ЄДРПОУ внесено інформацію про те, що керівником Національної комісії (т.в.о. Голови) є Мозгунов Володимир Володимирович. Мозгунов В.В. повідомив, що 14 лютого 2022 р. до державного реєстратора звернулися 5 членів комісії, надали відповідний протокол та інші документи, і на цій підставі було внесено відомості до ЄДРПОУ.

Національна комісія відновила функціонування, про що повідомлено на її сайті.

Відповідно до пункту 1 Положення про Національну комісію зі стандартів державної мови, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 2019 р. № 911 (надалі – Положення), Національна Комісія зі стандартів державної мови є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовує та координує Кабінет Міністрів України через Міністра освіти і науки.

Відповідно до пункту 8 Положення, Керівником Комісії є її Голова. Голову обирає Комісія з числа своїх членів. Одна і та сама особа може бути Головою Комісії не більше ніж два строки поспіль. Порядок виборів Голови Комісії визначається на засіданні Комісії шляхом голосування.

У пункті 4 статті 47 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» законодавець встановив, що рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше п’яти її членів.

Відповідно до абзацу сьомого пункту 12 Положення, Рішення Комісії є обов’язковими до виконання на всій території України і можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Міністерство освіти і науки України не має прав, повноважень або компетенції надавати правову оцінку рішенням Комісії, а також скасовувати їх або визнавати недійсними.

Станом на 23.02.2022 незаконність дій, рішень або бездіяльності Комісії, або окремих членів Комісії, або реєстратора при ухваленні та реалізації рішень Комісії, ухвалених 9 лютого 2022 р. – не встановлена.

Повноваження Міністра освіти і науки України у зносинах з НКСДМ визначені приписами статті 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», а також Положенням.

Орися Демська звернулася до Міністерства юстиції України із скаргою на незаконніcть дій державного реєстратора. Рішення Міністерства юстиції України за цією скаргою не станом на 23.02.2022 не ухвалено.

Міністерство освіти і науки України закликало усіх членів Комісії, незалежно від переконань, вжити всіх можливих заходів для організації нормальної роботи Комісії та сумлінно виконувати посадові обов’язки».

Нагадаємо, минулого тижня Національна комісія зі стандартів державної мови заявила про спробу рейдерського захоплення центрального органу виконавчої влади. 14 лютого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб були внесені зміни, згідно з якими т.в.о. Голови Комісії значиться Володимир Мозгунов. Його пов’язують із міністром освіти і науки Сергієм Шкарлетом, адже він неодноразово з ним зустрічався, що підтверджував сам пан міністр на публічній зустрічі з членами Комісії 14 лютого в Міністерстві освіти і науки України. Під час засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики держсекретар Міносвіти Сергій Захарін виправдовував дії Мозгунова та інших членів Комісії, які підтримали звільнення Демської в сумнівний спосіб. Адвокати Орисі Демської з Axon Partners та Гуманітарний комітет Ради звернулись до антирейдерської колегії Мін'юсту щодо перевірки законності внесення змін до реєстру.