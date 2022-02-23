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Через обстріли ДСНС згортає пункти надання допомоги населенню на чотирьох КПВВ

Наразі проводиться згортання наметів і відведення особового складу.

Через обстріли ДСНС згортає пункти надання допомоги населенню на чотирьох КПВВ

Роботу пунктів Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання допомоги населенню, котрі розміщені в межах контрольно-пропускних пунктах в’їзду/виїзду на лінії розмежування, тимчасово призупинено через інтенсивні обстріли.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"На Донеччині 23 лютого у зв’язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів командувач ООС погодив питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар'їнка" і "Новотроїцьке", – йдеться в повідомленні.

Наразі проводиться згортання наметів і відведення особового складу.

Нагадаємо, лише минулої доби, 22 лютого, на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких – із застосуванням важкого озброєння. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення, п'ятеро – травмовані.

Також із середини лютого окупанти регулярно обстрілюють мирні населені пункти. Через обстріли люди змушені бути без води, тепла та електрики.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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