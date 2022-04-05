У Дії відновили послугу з реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту

У Дії відновили послугу з реєстрації товариства з обмеженою власністю на підставі модельного статуту.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
“Послуга знову доступна на порталі Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці”, – йдеться у повідомленні.
Зареєструвати ТОВ у Дії можна так:
- перейдіть на портал Дія (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu) та авторизуйтеся,
- заповніть онлайн-форму,
- виберіть необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту «за замовчуванням»,
- уважно перевірте дані та підпишіть документи за допомогою КЕП.
Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора.
“Про результат розгляду ви можете дізнатися в кабінеті громадянина на порталі Дія або ж з електронного листа, який ми надішлемо вам на пошту”, – зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, раніше на порталі Дія поновили послугу з внесення змін чи закриття ФОПу.