У Дії відновили послугу з реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту

У Дії відновили послугу з реєстрації товариства з обмеженою власністю на підставі модельного статуту.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“Послуга знову доступна на порталі Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці”, – йдеться у повідомленні.

Зареєструвати ТОВ у Дії можна так:

перейдіть на портал Дія (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu) та авторизуйтеся,

заповніть онлайн-форму,

виберіть необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту «за замовчуванням»,

уважно перевірте дані та підпишіть документи за допомогою КЕП.

Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора.

“Про результат розгляду ви можете дізнатися в кабінеті громадянина на порталі Дія або ж з електронного листа, який ми надішлемо вам на пошту”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше на порталі Дія поновили послугу з внесення змін чи закриття ФОПу.