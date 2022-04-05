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У Дії відновили послугу з реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту

Мінцифри нагадало алгоритм реєстрації.

У Дії відновили послугу з реєстрації ТОВ на підставі модельного статуту
Фото: Depositphotos/shock

У Дії відновили послугу з реєстрації товариства з обмеженою власністю на підставі модельного статуту.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

“Послуга знову доступна на порталі Дія. Нагадаємо, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки вимкнули всі держреєстри, щоб захистити дані українців. Деякі з них вже відновили свою роботу в безпечному місці”, – йдеться у повідомленні.

Зареєструвати ТОВ у Дії можна так:

  • перейдіть на портал Дія (https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-tov-na-pidstavi-modelnogo-statutu) та авторизуйтеся,
  • заповніть онлайн-форму,
  • виберіть необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту «за замовчуванням»,
  • уважно перевірте дані та підпишіть документи за допомогою КЕП.

Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора.

“Про результат розгляду ви можете дізнатися в кабінеті громадянина на порталі Дія або ж з електронного листа, який ми надішлемо вам на пошту”, – зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, раніше на порталі Дія поновили послугу з внесення змін чи закриття ФОПу.

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