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Одеська міська рада оголосила збір допомоги для постраждалих від ракетного удару по Сергіївці

Необхідні речі можна принести в гуманітарний центр. 

Одеська міська рада оголосила збір допомоги для постраждалих від ракетного удару по Сергіївці
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Одеська міська рада оголосила збір допомоги для мешканців багатоповерхівки в Сергіївці, куди потрапили російські ракети.

Потреби постраждалих перерахували на каналі міськради в Телеграм

Необхідно:

  • Одяг літній;
  • Ковдри та подушки;
  • Постільна білизна та рушники;
  • Продукти харчування, у тому числі – тривалого зберігання;
  • Засоби гігієни.

"Все необхідне прийматиметься у Міському гуманітарному центрі допомоги щодня з 9:00 до 17:00 за адресою: вул. Рішельєвська, 18 (вхід з вул. Жуковського), ЗОШ №117", – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, що удару по Одеській області було завдано у ніч на 1 липня. Три російські ракети влучили в житлову девʼятиповерхівку та дві бази відпочинку. Постраждали близько 40 мирних людей, загинули – 21. 

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