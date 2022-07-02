Одеська міська рада оголосила збір допомоги для постраждалих від ракетного удару по Сергіївці

Одеська міська рада оголосила збір допомоги для мешканців багатоповерхівки в Сергіївці, куди потрапили російські ракети.

Потреби постраждалих перерахували на каналі міськради в Телеграм.

Необхідно:

Одяг літній;

Ковдри та подушки;

Постільна білизна та рушники;

Продукти харчування, у тому числі – тривалого зберігання;

Засоби гігієни.

"Все необхідне прийматиметься у Міському гуманітарному центрі допомоги щодня з 9:00 до 17:00 за адресою: вул. Рішельєвська, 18 (вхід з вул. Жуковського), ЗОШ №117", – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, що удару по Одеській області було завдано у ніч на 1 липня. Три російські ракети влучили в житлову девʼятиповерхівку та дві бази відпочинку. Постраждали близько 40 мирних людей, загинули – 21.