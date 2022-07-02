Українські авіатори завдали ударів по складах і ворожій силі на півдні України

Російські війська активізували завдання авіаударів для прикриття облаштування відступних рубежів у південних регіонах України.

Учора вони завдали шести авіаційних ударів з гелікоптерів по наших підрозділах, острову Зміїний і мирних мешканцях. Втрат з нашого боку немає, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"У відповідь наші авіатори парними нальотами завдали ударів по складах боєприпасів, опорному пункту та скупченню ворожої сили і техніки в районі Снігурівки, Благодатного, Ольгиного та Давидового Броду. Результати дорозвідуються. Але вже відомо, що ворожа армія вкоротилася на 27 рашистів, зенітно-ракетний комплекс «Тор», самохідну гаубицю «Мста-С», три одиниці броньованої та автомобільної техніки", – зазначили військові.

Захисники також знищили три склади боєприпасів у Херсонській області.

"Парою винищувачів запалювальними боєприпасами рашисти намагалися випалити «залишки доброї волі», що лишилися по них на острові Зміїному у вигляді покинутої техніки. Вже знайома тактика «невлучання» і тут була продемонстрована в кількох варіантах", – додали захисники.

Увечері окупанти з авіації знову намагалися атакувати Одеську область. Ракету Х-31, випущену з літака над морем, влучно знищено зенітним ракетним підрозділом.

Військова операція зачистки Зміїного від залишків ворогів триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1", три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено.

Двоє ворожих ракетних кораблів у північно-західній частини Чорного моря продовжують нести на бортах загрозу з понад півтора десятка крилатих ракет. Для вагомості до них додались 3 великих десантних кораблі. Не відчуваючи себе захищеними, тримають максимально безпечну дистанцію від українського узбережжя.

Нагадаємо, що вчора росіяни намагались атакувати острів Зміїний фосфорними боєприпасами. Деякі снаряди не влучили.