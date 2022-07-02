Окупанти влаштували в Чаплинці масові обшуки

Також вони крадуть урожай і везуть його до Криму.

У Чаплинці Херсонської області російські окупанти посилили тиск на мешканців. З 29 червня вони проводять обшуки приватних гаражів.

Якщо власників немає, вони використовують ББМ "Тигр" і виламують ворота. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку тайників", – повідомила розвідка.

Росіяни зайняли приватний аптечний пункт і влаштували там власний. Медикаменти для нього везуть із Криму. Наглядачем поставили "свою людину", яка контролює і забирає готівку.

Окрім того, весь зібраний в Чаплинці врожай ворожі сили вивозять у Крим. Одночасно з цим вони крадуть і залишки торічного зерна.

Нагадаємо, що в Херсонській області ворожі сили в багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії.