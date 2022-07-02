У Маріуполі окупанти посилили перевірки та "фільтрацію"

По Маріупольському району триває хвиля обшуків та перевірок.

У Маріуполі російські загарбники посилили перевірки та «фільтрацію» через спротив місцевого населення.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, спротив населення в Маріуполі повільно, але набирає обертів. Настільки, що російські окупанти почали чергову хвилю перевірок та «фільтрації». Зокрема, при в’їзді з Запорізької області в Маріуполь навіть ті, хто вже пройшов «фільтрацію» змушені йти на додатковий допит ФСБ.

Також Андрющенко повідомляє, що по Маріупольському району триває хвиля обшуків та перевірок, а з наступного тижня окупанти планують взятися за сам Маріуполь.

«Марно. Треба змиритись, що Маріуполь – українське місто», - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, що маріупольських вчителів відправляють на атестацію до РФ, а школярам пропонують вступати до російських вишів.

Також окупаційна влада Маріуполя оголосила, що працівників металургійних підприємств "релокують" на інші підприємства.