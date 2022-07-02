Збройні сили України отримали німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 і вже завдають ними уражень по російських позиціях.

Про це Міністерство оборони України повідомило у Facebook, оприлюднивши відповідне відео.

«155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 вже «відпрацювала» по російських загарбниках на східних рубежах. Швидкострільність. Точність. Ефективне використання боєприпасів. Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції. PzH 2000 - понад 55-тонна бойова машина німецького походження і з "пропискою" вже у ЗСУ», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Німеччина й Нідерланди нададуть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок "Panzerhaubitze 2000".

США надають Україні зенітні ракетні комплекси NASAMS. Загалом новий пакет містить зброю та озброєння на 820 мільйонів доларів.

А прем’єр-міністр Джастін Трюдо заявив про те, що Канада незабаром передасть Україні 39 сучасних броньованих автомобілів для транспортування особового складу.