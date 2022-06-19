Мер Чернігова Владислав Атрошенко прямував у польське місто Ряшів для підписання угоди про партнерство між містами. Але на пропускному пункті «Краковець» йому видали рішення про відмову у перетинанні державного кордону, що мер Чернігова назвав «політичними ігрищами» Офісу президента.

Про це Атрошенко повідомив в коментарі LB, надавши відповідні документи про заборону перетину кордону.

«Я отримав протокол про разову заборону перетину кордону. Хоча мав на руках усі дозвільні документи про те, що прямую до Польщі, міста Ряшів, де завтра у мене був запланований виступ на сесії та підписання між нашими містами угоди про партнерство, щоб Чернігів та Ряшів стали містами-побратимами. Натомість на митному пункті «Краковець» мені видали протокол про заборону на виїзд… Тому наразі я повертаюся у місто, щоб завтра бути на робочому місці та виконувати свої службові обов'язки», — заявив він.

Мер Чернігова зазначив, що до протоколу про заборону на виїзд додав свою заяву.

«Про незгоду з такою забороною, оскільки я мав на руках усі дозвільні документи для виїзду по робочих справах, на заздалегідь заплановану зустріч та захід у Польщі. Цю заборону я розцінюю як абсолютно безглузді політичні ігрища певних чиновників, які шкодять іміджу України та не дають мені виконувати повноваження місцевого самоврядування. В цих діях я вбачаю перевищення повноважень певними чиновниками, що направлене на дискредитацію України та президента. До речі, президент, перебуваючи у Харкові, зазначив, що мерам потрібно діяти активно, залучати міжнародну підтримку під державні гарантії, донорів, інвесторів та активніше працювати на зовнішньому фронті. На жаль, ці доручення президента виконати нереально, зважаючи на мій приклад, який ми бачимо», — додав він.

Атрошенко підкреслив, що «цінує свій час та не хоче називати прізвища чиновників», які завадили його відрядженню у Польщу.

«Я впевнений, що президенту про дії цих чиновників невідомо. Я звертаюся до президента України з повагою та проханням зробити зауваження цим чиновникам, які займаються політикою, не дають працювати.., такі дії — це дитячий садочок. Бо усі документи для поїздки до Польщі були у мене на руках. Надалі я буду робити усе, щоб не дозволити чернігівцям зневіритися у майбутньому міста, буду намагатися залучити міжнародну підтримку на рівні муніципалітету та донорів… Всі ми працюємо в непростих умовах та підтримуємо президента», - сказав Атрошенко.

Водночас він визнав, що через його конфлікт з одним зі співробітників в Офісі президента ще раніше голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус так само намагався заборонити йому виїзд на економічний форум в Давос.

«Думаю, що він (Чаус) просто в окремому випадку мого питання відрядження у Давос з 20 по 29 квітня підлив масла до вогню, звернувся до цього чиновника в Офіс президента з певним проханням. Хоча міг цього не робити», - додав мер.

Нагадаємо, що у квітні міський голова Чернігова Владислав Атрошенко зазначив, що на відбудову міста знадобиться 4 роки за умови, якщо "працювати швидко і мати повний обсяг коштів".