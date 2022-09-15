Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон оголосила про відставку

У новому уряді вона очолить соціал-демократів в опозиції.

Голова уряду Швеції Магдалена Андерссон заявила про намір піти у відставку за підсумками парламентських виборів, які відбулися 11 вересня.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що після підрахунку 99%% голосів, блок із чотирьох правих політсил, сформований навколо лідера Помірної коаліційної партії Ульфа Крістерссона, виграє з незначною перевагою у лівоцентристського блоку, який утворився навколо Магдалени Андерссон та її Соціал-демократичної партії.

За попередніми даними, з 349 місць у парламенті, праві (Помірна коаліційна партія, Ліберальна партія, Християнсько-демократична партія та "Шведські демократи") одержують 176 місць проти 173 місць у лівоцентристів.

На пресконференції Андерссон заявила, що вже в четвер подасть прохання про відставку з посади прем'єр-міністерки. Вона додала, що у новому уряді очолить соціал-демократів в опозиції. На період формування нового уряду Андерссон керуватиме перехідним кабінетом.

Найімовірнішим кандидатом на посаду прем'єр-міністра вважається Ульф Крістерссон. Він уже заявив, що розпочне формування нового уряду.

Нагадаємо, Швеція перебуває у процесі вступу до НАТО.

В новому пакеті допомоги Швеція надішле Україні артилерійських боєприпасів на 46,7 млн доларів. Розглядається можливість передачі гаубиць і ППО.