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ООН передала на Херсонщину 1400 комплектів для ремонту будинків, - Янушевич

Незабаром їх почнуть доставляти за адресами.

ООН передала на Херсонщину 1400 комплектів для ремонту будинків, - Янушевич
Фото: Ярослав Янушевич

Для ремонту пошкоджених будинків на Херсонщині ООН передала 1400 комплектів. Їх почнуть доставляти жителям звільнених громад вже наступного тижня. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.  

Він додав, що наразі роздано понад 35 тис. продовольчих наборів жителям деокупованих населених пунктів. 

Їх отримали мешканці Кочубеївської, Нововоронцовської, Великоолександрівської громад.

В наступній партії допомоги на Херсонщину мають надійти харчі, засоби гігієни, ліки, предмети першої необхідності, засоби очищення води та водопідготовки, обладнання для проходження зимового періоду.

Також ООН розгляне можливість долучитися до ремонту та обладнання місць тимчасового розселення переселенців і будівництва модульних містечок.

Ярослав Янушевич також обговорив із послом Швеції в Україні Тобіасом Тибергом можливу участь Швеції у розвитку деокупованих громад Херсонщини, їх цифровізації та забезпечення засобами швидкого реагування з відновлення. 

Нагадаємо, Збройні сили України знищили два склади боєприпасів у Бериславському районі та поромну переправу окупантів у Новій Каховці на Херсонщині.

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