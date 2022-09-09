На Харківщині затримали сільського голову за співпрацю з ворогом

Село було звільнено від росіян днями.

На деокупованих від росіян територіях Харківської області розпочалась зачистка. За допомогою місцевих мешканців правоохоронці виявляють колаборантів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“На місцях уже працює поліція та ДСНС. Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових”, - розповів Синєгубов.

Він наголосив, що місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями. Зокрема, сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом.

Синєгубов зазначив, що росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття. В більшості сіл немає електрики та газу.

Обласна влада найближчим часом почне їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. Завдяки вмілим і злагодженим діям ЗСУ, за підтримки місцевого населення, просунулися майже на 50 км за 3 дні.