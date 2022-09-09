З наступного тижня в Києві почнуть роздавати через соціальні служби столиці 60 тисяч продовольчих наборів

Гуманітарний штаб Києва з 12 вересня почне роздавати у столиці через соціальні служби 60 тис. продовольчих наборів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Продовольчі набори насамперед отримають пенсіонери та особи з інвалідністю, чий середньомісячний сукупний дохід за попередні три місяці не перевищує два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність у розрахунку на місяць.

В КМДА додали, що навесні цього року майже 80 тис. продовольчих наборів було вже видано киянам, ще 100 тис. наборів підготовлено для внутрішньо переміщених осіб, половину з них уже видано.

Для отримання продуктових наборів необхідно оформити відповідний талон у ЦНАПах міста, при собі обов’язково мати наступні документи:

паспорт громадянина України, а для іноземців та осіб без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;

пенсійне посвідчення, висновок Медико-соціальної експертної комісії, або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (в разі наявності), довідки про перебування на обліку територіального центру обслуговування громадян;

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

довідка про доходи за попередні три місяці, видана за місцем отримання доходів або державними територіальними органами фіскальної служби, довідки за формою ОК-5, ОК-7.

Нагадаємо, з 1 вересня майже 50 тис. криворізьких сімей зможуть отримати безкоштовні продуктові набори.