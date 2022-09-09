Українські полярники зафіксували найтеплішу зиму на станції “Академік Вернадський”

Попередній рекорд був встановлений більше 20 років тому.

Цьогорічна зима стала найтеплішою за весь час спостережень на станції “Академік Вернадський”.

Про це повідомила пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

Середня температура повітря за зиму становить -2.13°С. Це на 0.4°С тепліше, ніж попередній рекорд, встановлений 1998 року.

Цього року абсолютний мінімум температури повітря ледь перетнув позначку -8°С. Таким чином поновилися його найтепліші рекорди для липня і серпня за всі роки спостережень.

При цьому ще 50 років тому звичною для цих країв була середньозимова температура близько -10°С.

Найнижча середньозимова температура була зафіксована в 1958 році -17.43°С. Того ж року, у серпні, була відмічена й найнижча температура повітря за всі понад 70 років спостережень: -43.3°С.

Через теплу зиму біля “Вернадського” не утворилося льодового покриву, тому українські полярники могли підтримувати навігацію та проводити морські наукові дослідження майже протягом усієї антарктичної зими.

Через теплу погоду біля станції було більше опадів - на кінець зими висота снігового покриву біля “Вернадського” перетнула позначку 2.5 м і продовжує наближатись до рекордних минулорічних 3 метрів.

Як раніше повідомлялось, полярники станції “Академік Вернадський” встановлюють нові антени для вивчення іоносфери. Науковці станції уже майже 30 років досліджують геокосмос – навколоземний космічний простір.