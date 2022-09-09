Об’єднана Європа – це друга мішень для Росії після України та української незалежності. І це правильно, що Європа захищається.

Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

“Маємо хороші новини з Євросоюзу. Схвалено виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги нашій державі. Дуже вагомо. А по-друге, є рішення Ради ЄС про зупинення угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією. Це рішення запрацює вже з понеділка. І є й конкретні рекомендації Єврокомісії щодо візових обмежень для громадян Росії”, - повідомив Зеленський.

Він додав, що це захист Європи, і це ускладнить цинічне використання Європи тими, хто не хоче нічого змінювати, не хоче боротися проти війни, а хоче просто споживати й розважатися, ніби нічого у Європі не відбувається, ніби немає російського терору.

“Сьогодні у Києві обговорював цю тему з нашими друзями – Президентом Латвії та Прем’єр-міністром Польщі, які прибули з візитом. Звичайно, рекомендації на загальноєвропейському рівні дуже вагомі. Проте є юридичний простір, щоб піти далі, щоб зробити більше. Як це зробили держави Балтії та Польща. Навряд чи державу-терориста можна сприймати як джерело туризму чи якихось бізнес-візитів”, - наголосив президент.

Говорили сьогодні також і про двосторонню співпрацю з країнами ЄС. Зокрема це стосується спрощення процедур на нашому кордоні. Маємо обов’язково прибрати бар’єри, які ще досі заважають нашим громадянам і компаніям. Народи, які разом захищають європейську свободу, мають бути максимально близькими.

“Відомо, що на українсько-польському кордоні є певні складнощі, є черги. Обговорив сьогодні це з польським Прем’єр-міністром – маємо згоду щодо того, як вирішити цю проблематику. Голова Уряду України зі своїм польським колегою мають узгодити всі технічні деталі. Тож сьогодні обговорили питання спільного митного контролю, розширення пунктів пропуску на кордоні, спрощення поштового обміну між Україною та державами Євросоюзу – я звернувся до пана Прем'єр-міністра Польщі з пропозицією знизити ціну поштових відправлень. Це важливо для наших людей, для всіх, хто зараз потребує особливої підтримки”, - підкреслив президент України.

Володимир Зеленський розповів, що Польща звернулася до України із проханням допомогти в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики. Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам із першого дня, ми завжди допоможемо.

На Алеї сміливості в Києві з’явилися сьогодні ще дві таблички – з іменами пана Президента Латвійської Республіки Левітса і голови польського уряду Матеуша Моравецького.

Поступово відзначимо всіх лідерів політики, культури, спорту та бізнесу, які в найважчі півроку з 24 лютого до 24 серпня особисто були в Києві, особисто долучилися до захисту нашої держави.

“Сьогодні ж мав честь вручити державні нагороди медійникам, які були відзначені з нагоди Дня Незалежності цього року. Це й репортери, і оператори, і продюсери, редактори, і ведучі... Вони всі зробили помітний внесок у нашу перемогу в інформаційному протистоянні з Росією, у подолання російської пропаганди та поширення просто правди про війну, про нашу незалежність. Вшанували хвилиною мовчання медійників, чиї життя забрала ця війна. Станом на сьогодні це 38 людей – громадяни не тільки нашої держави, а й іноземці, які приїхали в Україну по правду й загинули від російської зброї”, - повідомив очільник держави.

Він зазначив, що українські армія, розвідка, СБУ успішно продовжують активні дії на кількох оперативних напрямках.

“Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій... Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії. Не повідомляйте, будь ласка, конкретні деталі оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави”, - закликав Зеленський.

На цей час Збройні Сили України звільнили та взяли під контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. У частині сіл регіону тривають заходи з перевірки та убезпечення території, поступово беремо під контроль нові населені пункти – всюди повертаємо український прапор і захист для всіх наших людей.

Володимир Зеленський попросив українців зі звільненої території повідомляти представникам наших сил будь-яку відому їм інформацію про злочини окупантів на українській землі.

Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини.

Президент подякував розвідникам та спецслужбовцям, які вкотре проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога, а також бійцям 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – командувач на Харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади.

“Дякую морським піхотинцям 503-го батальйону за мужність на Донеччині.

Дякую воїнам-розвідникам 131-го окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині.

Дякую всім нашим хлопцям і дівчатам, чоловікам і жінкам, які воюють за Україну”, - наголосив президент.

Сьогодні голова держави підписав нові укази про нагородження 293 учасників бойових дій державними нагородами.

“І сьогодні ж у Києві провів зустріч з Халуком Байрактаром – людиною, яку українцям особливо представляти не потрібно. Зрозумілий контекст зустрічі, зрозумілими будуть і результати. Посилюємо нашу державу.

Вручив пану Байрактару орден “За заслуги” І ступеня – це справді заслужено”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, кіберактивісти запустили на телеканалах тимчасово окупованого Росією Криму звернення президента України Володимира Зеленського.