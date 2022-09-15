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Список Партії Шарія. Кого мають перевірити спецслужби в першу чергу?

Проросійську партію Анатолія Шарія заборонили остаточно і безповоротно. Верховний суд оголосив своє рішення 7 вересня. На засіданні були присутні представники Руху ЧЕСНО. Але заборонити партію — це лише перший крок. Дуже важливо, щоб спецслужби якісно попрацювали зі списками заборонених партій, і Партія Шарія — не виняток.

Наша організація, яка веде Реєстр дрежзрадників, вже проаналізувала список партії ОПЗЖ і оприлюднила ті прізвища, які СБУ має перевірити у першу чергу. Щодо партії Шарія, то над її списками кандидатів теж треба якісно попрацювати правоохоронцям та спецслужбам.

Фото: ЧЕСНО

Парламентські вибори - 2019

Список Партії Шарія на парламентських виборах був суто номінальним — 31 особа. Це при тому, що у списку може бути 225 місць. “Шарійці” чудово розуміли, що до парламенту їм не потрапити, і вибори використовували для того, щоб збільшити впізнаваність бренду і розкручувати канали Анатолія Шарія. Тому над формуванням реального списку ніхто серйозно не працював.

Звісно, для спецслужб не проблема буде перевірити ці три десятки громадян. Шарій і його дружина Ольга Шарій (Бондаренко) вже є в Реєстрі держзрадників Руху ЧЕСНО, як і Антоніна Бєлоглазова, яка поїхала святкувати річницю тимчасової окупації Криму в Росію.

Фото: ЧЕСНО

Більше того, вона послідовно формувала в ЗМІ уявлення про те, що в Україні нібито на неї постійно нападають націоналісти. І таку інформацію доносила до ОБСЄ. 

Якщо простежити інформацію на сайті шарій.нет, то Бєлоглазова дуже часто фігурує саме у повідомленнях, де нібито відбулися напади націоналістів. Можна припустити, що це одне із завдань Бєлоглазової. Як повідомляли ЗМІ, кільком представникам Партії Шарія вручили підозру через протиправну діяльність цього політичного проєкту. З-поміж тих, ким цікавляться спецслужби, фігурує і прізвище Бєлоглазової. Вона також була сцецкором проросійського проєкту “Страна.юа”.

Варто звернути увагу на те, що у першу десятку входив також Євгеній Євтухов, і це для нього не перша участь у виборчих перегонах. До парламенту 7 скликання він балотувався від партії “Зелені”.

Так само не вперше балотувався адвокат Шарія — кандидат Валентин Рибін. Він під час виборів 2014 року йшов по мажоритарному округу на Херсонщині (№183). Що стосується Андрія Любецького, то він спробував себе на виборах до парламенту 5 скликання і йшов у списку Блоку Бориса Олійника та Михайла Сироти. Ані Рибін, ані Любецький мандату не здобули.

Рибін після початку повномасштабної війни одразу взяв курс на Іспанію. Саме у цій країні затримували Шарія. До Росії, як він сказав, виїхати йому чомусь не вдавалося.

Валентин Рибін
Фото: Укрінформ
Валентин Рибін

У 2021 році був кандидатом від Партії Шарія на проміжних виборах на Донеччині (округ №50), а за рік до того балотувався до Київської міськради від цього ж політичного проєкту.

Шарій далеко не єдиний, кого захищав Рибін. Рік тому він став адвокатом підозрюваної у державній зраді Вікторії Даскаліци. Вона проходить у справі щодо роботи мережі телеграм-каналів спецслужб Росії. Раніше член Партії Шарія захищав бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював на Донбасі з боку бойовиків, та керівника організації “Офіцерський корпус” Володимира Рубана і тодішньої народної депутатки Надії Савченко у справі щодо їх імовірної спроби захоплення державної влади, держперевороту та організації теракту. Також Рибін захищав трьох харківських ексберкутівців, які втекли до Росії.

У 2017 році в інтерв'ю Skrypin.ua Рибін висловився про відсутність порушень з боку РФ Будапештського меморандуму щодо України.

Місцеві вибори - 2020

Останні місцеві вибори для Партії Шарія стали другими виборами, де політичний проєкт проявив себе і виставив своїх кандидатів. Їх було близько 1000. У першу чергу треба перевіряти тих, хто балотувався не вперше, і хто раніше вже був у проросійських проєктах чи брав участь у виборах від інших партій. Громадяни, які мають політичний досвід, чітко усвідомлювали, з чим мають справу, коли йшли в лави Партії Шарія.

У народні депутати на Донеччині під час довиборів (округ №50) балотувався як самовисуванець уродженець Луганщини Антон Ровенський (2021 р.).Тобто він був кандидатом по тому ж округу, що й адвокат Шарія, вже згаданий Валентин Рибін. З огляду на те, що на виборах 2019-2020 року Ровенський та Рибін йшли на вибори від однієї політичної сили, можна припустити, що самовисуванець Ровенський міг виконувати функцію техкандидата на цьому окрузі в команді адвоката Шарія.

Ровенський також балотувався до Київради від Радикальної партії Олега Ляшка (2015 р.). 

Що стосується Одеської міськради, то під час виборів у 2020 році Марина Аксьонова, коли йшла від Шарія, працювала в “Южной волне”. Від “Партії Шарія” до Одеської міськради і облради пройшли відповідно син і невістка Аксьонової — Ілля Фрейман (змінив прізвище, до 2019 року був Калмиков) та Яна Фрейман. Син відзначився тим, що прибрав з місць фракції синьо-жовті прапори.

Місцеві ЗМІ зазначали, що Партію Шарія і її список на Одещині контролював представник ОПЗЖ Віктор Баранський. Саме цього політика запрошували в студію з Аксьоновою на “Южную волну”.

Раніше Аксьонова балотувалася від “Нашого краю” (2015 р.), до того працювала очільницею місцевої ОДТРК. 

Аксьнова на цьому каналі вела програму з красномовною назвою “Губернія”, де повідомляла про те, що з боку майданівців це “бесцельний простой”, а силовики, які присягнули державі Україна, чинять, на її думку, цілком правильно. В ефір вона покликала Руслана Боделана, який наголосив на тому, що майданівці не розуміли, за що стоять.

Коли її звільнили з каналу, колеги відверто раділи і писали про те, що є шанс перетворити медіа з “осередку сепаратизму” на український центр патріотизму. Оксану Поднебесну, яка вела патріотично спрямовану програму, тоді відсторонили від ефіру. 

Фото: ЧЕСНО

Взагалі на Одещині є представники Партії Шарія у радах, тому тут треба перевіряти і депутатів, і кандидатів зі списку. Так, Олексій Довгань балотувався до Біляївської міської ради від “Партії Шарія”, а на перед тим від ще одного проросійського проєкту “Опоблоку”. 

Партія Шарія здобула мандати не лише на Одещині, а й зокрема на Харківщині. Так депутат міськради Давіто Матвейченко у своїх соцмережах поширює проросійську пропаганду, зокрема про “братні народи” та "не все так однозначно". Активно критикує усі дії влади. Виправдовує збройну агресію Росії. Згідно з наявною інформацією, за день до війни депутат виїхав до Європи. 

Рух ЧЕСНО надає посилання на документ, із повним списком кандидатів від Партії Шарія для спецслужб та правоохоронців, де є зокрема інформація про попередні балотування цих політиків. 

Ірина Федорів, Рух "Чесно"
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