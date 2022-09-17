За день окупанти обстріляли три громади Сумщини, - Живицький

Сумську область обстрілювали з мінометів та САУ.

За сьогодні, 17 вересня, росіяни обстріляли територію трьох громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Середино-Будська громада: з 13:20 росіяни обстрілювали громаду з мінометів − 5 прильотів” - розповів Живицький.

О 15:20 був мінометний обстріл Білопільської громади − 14 мін. У одному з сел громади пошкоджено приватний будинок мирних мешканців, вибиті шибки у кількох будинках та пошкоджено автомобіль.

Після 16:00 ворог здійснював обстріл із САУ Шалигінської громади − 15 прильотів. Внаслідок обстрілу, у людей в сіннику згоріло близько 2 тонн сіна.

В усіх випадках - без людських жертв.

Нагадаємо, в результаті ворожого ракетного удару по Чугуєву померла у лікарні 11-річна дівчинка.