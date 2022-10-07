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На Сумщині після реконструкції відкрили черговий міст

Відновлений міст є “артерією життя” для всіх населених пунктів Лебединщини.

На Сумщині після реконструкції відкрили черговий міст
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 7 жовтня, на Сумщині на повну потужність запрацював міст, який був зруйнований ще на початку березня. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Наразі міст, якому вже майже півстоліття, отримав нове життя. Відновлені всі зруйновані конструкції, повністю оновлена проїжджа  частина мосту (майже 200 м) і тротуари, встановлені нові бар’єрна і перильна огорожі”, - розповів Живицький.

Він додав, що біля мосту планують розчистити берег річки і облаштувати ландшафтну композицію у вигляді напису: “Слава ЗСУ!”  

Для реалізації цього плану не треба багато коштів, оскільки після ремонтних робіт залишився майже рівний майданчик, який може стати окрасою Лебединської громади при мінімумі зусиль.

Нагадаємо, на відбудову мосту через р. Ірша у Малині Житомирської області треба буде витратити до 100 млн гривень. Естонія пообіцяла допомогти із відбудовою, спрямувавши на неї до 1 млн євро.

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