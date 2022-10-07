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Міністр оборони Іспанії відвідала авіабазу, де українські військовослужбовці проходять навчання

Іспанія підтримує Україну не лише зброєю, але й навчає наших військових.

Міністр оборони Іспанії відвідала авіабазу, де українські військовослужбовці проходять навчання
Фото: Marco Romero/MDE

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес відвідала ескадрилью підтримки повітряного розгортання на авіабазі Сарагоса. На ній проходять навчання 19 українських військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Іспанії. 

Українські військові вчаться використовувати протиповітряну систему Aspide, яка дозволить їм діяти автономно в районі бойових дій. Навчання було поділено на дві частини: одну для системних операторів, а іншу для обслуговуючого персоналу (зброярів, механіків та електроників).

Ця місія допомоги у військовій підготовці є частиною заходів Європейського Союзу щодо підтримки України у війні, яку вона веде проти Росії. Вона мала тривати три тижні, але продовжилась на четвертий, і має закінчитись 14 жовтня.  

Очікується, що 1 листопада до Іспанії прибудуть нові українські військові. 

“Іспанія відчуває Україну дуже близько і дуже близько, і ми будемо підтримувати їх, поки Україна повністю не виграє цю війну. Ми дуже раді, що можемо вам допомогти. Україна дає приклад світові, це приклад для всіх громадян, а також для іспанських військових”, – зазначила міністерка. 

Раніше повідомлялось, що іспанська армія навчатиме українських військових використанню танків, артилерійських боєприпасів та зенітних батарей.

8 вересня Іспанія відправила в Україну п'ятий транспортний літак із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем.

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