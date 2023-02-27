Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівській митниці викрили схему ввезення товарів "пустими фурами"

Повідомлено про підозру державному інспектору митного поста "Яворів".

На Львівській митниці викрили схему ввезення товарів "пустими фурами"
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань припинило незаконну схему ввезення в Україну товарів широкого вжитку "пустими фурами".

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зокрема, повідомлено про підозру державному інспектору митного поста "Яворів", ка допомогла уникнути комерсантам сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад 1 мільйон гривень.

"Посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів", - зазначили в ДБР.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК).

Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила злочинну схему з пільгового розмитнення імпортних авто.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також