На Львівській митниці викрили схему ввезення товарів "пустими фурами"

Державне бюро розслідувань припинило незаконну схему ввезення в Україну товарів широкого вжитку "пустими фурами".

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зокрема, повідомлено про підозру державному інспектору митного поста "Яворів", ка допомогла уникнути комерсантам сплати обов’язкових платежів до бюджету на понад 1 мільйон гривень.

"Посадовиця пропустила на територію України вантажівку, в якій були побутова техніка, шкіряні вироби, котли опалення, брендовий одяг та дитячі іграшки. Чиновниця приховала справжній вміст вантажу та оформила автомобіль як порожній. Через це до держбюджету не надійшло понад 1,1 млн грн митних платежів", - зазначили в ДБР.

Інспекторці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК).

Передбачене статтями покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила злочинну схему з пільгового розмитнення імпортних авто.