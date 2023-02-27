Підозрювані відправили до США 210 монет Римської імперії та Кримського ханства.

Правоохоронці викрили подружжя з Фастова Київської області, яке займалося контрабандою монет Римської імперії та Кримського ханства.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Зловмисник відправляли культурні цінності до США через оператора міжнародних поштових відправлень під виглядом документів.

"Згідно з висновком експертів, підозрювані відправили 210 монет Римської імперії та Кримського ханства. Вони становлять колекцію археологічних предметів першої половини I століття н.е. – XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей", - повідомили в прокуратурі.

Монети виявили під час митного огляду. Також під час обшуків правоохоронці знайшли і вилучили значну кількість давніх грошових знаків, а також мобільні телефони, сім-карти та докази здійснення міжнародних відправлень.

Подружжю повідомили про підозру у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

Фото: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн. Крім цього, Нацполіція перекрила канал контрабанди заборонених лікарських засобів.