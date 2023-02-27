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На Київщині викрили подружжя, яке займалося контрабандою старовинних монет

Підозрювані відправили до США 210 монет Римської імперії та Кримського ханства.

Правоохоронці викрили подружжя з Фастова Київської області, яке займалося контрабандою монет Римської імперії та Кримського ханства.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Зловмисник відправляли культурні цінності до США через оператора міжнародних поштових відправлень під виглядом документів. 

"Згідно з висновком експертів, підозрювані відправили 210 монет Римської імперії та Кримського ханства. Вони становлять колекцію археологічних предметів першої половини I століття н.е. – XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей", - повідомили в прокуратурі.

Монети виявили під час митного огляду. Також під час обшуків правоохоронці знайшли і вилучили значну кількість давніх грошових знаків, а також мобільні телефони, сім-карти та докази здійснення міжнародних відправлень. 

Подружжю повідомили про підозру у закінченому замаху на контрабанду культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

Фото: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Фото: Київська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали водіїв, які везли товари з Росії вартістю 40 млн грн. Крім цього, Нацполіція перекрила канал контрабанди заборонених лікарських засобів.

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