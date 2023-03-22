​Правозахисники вимагають госпіталізації незаконно ув’язненої кримської блогерки Данилович

22 березня в окупованому Росією Криму оголосила сухе голодування блогерка Ірина Данилович через ненадання їй медичної допомоги. Напередодні вона знепритомніла під час перевезення її до "Феодосійського міського суду".

Про це повідомляє Центр прав людини ZMINA.

28 грудня минулого року року окупаційна влада засудила Ірину Данилович до семи років позбавлення волі й 50 тисяч рублів штрафу у сфабрикованій справі про "зберігання вибухових речовин".

Ірина - медсестра та громадянська активістка з Феодосії, співпрацювала з виданням “INжир media” та правозахисним проєктом “Кримський процес”, захищала інтереси медпрацівників на півострові: увійшла до незалежної профспілки, багато писала про порушення їхніх прав, наприклад про недоплати за роботу з ковідними пацієнтами.

Після викрадення 29 квітня 2022 року, ув’язнення та фабрикації кримінальної справи дівчина майже втратила слух, постійно відчуває головний біль, проблеми з координацією рухів і підозрює, що перенесла в ув’язненні як мінімум один мікроінсульт. Через це вона не в змозі закінчити знайомитися з матеріалами судових засідань, в яких раніше виявила кілька підробок та фальсифікацій.

За інформацією батька дівчини, адміністрація СІЗО оформила документи про те, що його доньку оглянув фахівець та що її стан здоров’я "не перешкоджає участі в ознайомленні з матеріалами справи".

Правозахисники закликають негайно забезпечити госпіталізацію Данилович, яка вже п’ять місяців не отримує в слідчому ізоляторі жодної медичної допомоги.

"Весь цей час вона зазнає страждань та фізичного болю. Без термінового та комплексного лікування хвороба Данилович може призвести до смерті, як це вже сталося з кримськими політичними в’язнями Костянтином Ширінгом та Джемілем Гафаровим. Ми вимагаємо звільнення незаконно засудженої журналістки Ірини Данилович та припинення політично мотивованого переслідування за її громадську та журналістську діяльність", - йдеться у відкритому листі, який підписали 18 правозахисних організацій.