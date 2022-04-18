Потрібні превентивні заходи: Подоляк закликав Захід не чекати, поки РФ застосує ядерну чи хімічну зброю

Він допустив, це можуть бути попереджувальні удари по російських центрах управління ядерною зброєю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід не чекати, поки РФ застосує ядерну чи хімічну зброю, а вжити превентивні заходи, передає "РБК-Україна".

"Росія може використовувати знаряддя масового ураження. Важливо, щоб світ зрозумів - не потрібно очікувати застосування ядерної або хімічної зброї, а потрібно превентивно донести керівництву РФ, що будуть наслідки", - зазначив Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він допустив, що такими заходами можуть бути превентивні удари по центрах управління ядерною зброєю Росії.

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський в ефірі CNN заявив, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю під час війни в Україні. Хоча раніше в українському Міноборони повідомляли, що наразі не прогнозують застосування Росією ядерної зброї, проте "за будь яких обставин ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації".