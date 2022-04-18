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Потрібні превентивні заходи: Подоляк закликав Захід не чекати, поки РФ застосує ядерну чи хімічну зброю

Він допустив, це можуть бути попереджувальні удари по російських центрах управління ядерною зброєю.

Потрібні превентивні заходи: Подоляк закликав Захід не чекати, поки РФ застосує ядерну чи хімічну зброю
Фото: ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід не чекати, поки РФ застосує ядерну чи хімічну зброю, а вжити превентивні заходи, передає "РБК-Україна".

"Росія може використовувати знаряддя масового ураження. Важливо, щоб світ зрозумів - не потрібно очікувати застосування ядерної або хімічної зброї, а потрібно превентивно донести керівництву РФ, що будуть наслідки", - зазначив Подоляк в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він допустив, що такими заходами можуть бути превентивні удари по центрах управління ядерною зброєю Росії.

Нагадаємо, днями Президент України Володимир Зеленський в ефірі CNN заявив, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю під час війни в Україні. Хоча раніше в українському Міноборони повідомляли, що наразі не прогнозують застосування Росією ядерної зброї, проте "за будь яких обставин ми маємо бути готові до будь-якого розвитку ситуації".

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