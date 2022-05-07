Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Змова, фатальність чи недолугість. Чому зник бензин, чи буде і за якою ціною?
Змова, фатальність чи недолугість. Чому зник бензин, чи буде і за якою ціною?
ГоловнаСуспільствоВійна

Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі

Обставини смерті з’ясовуються.

Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Токмак
Фото: Inform.zp.ua

Стало відомо, що пішов із життя міський голова тимчасово окупованого міста Токмака Запорізької області Ігор Котелевський.

Інформацію підтвердили в Запорізькій ОВА, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні, 7 травня 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", - повідомили в ОВА.

За неофіційною інформацією, розглядається версія самогубства.

У середині квітня окупанти призначили  "в.о. міського голови" Володимира Вольвача. Котелевський склав повноваження і відмовився співпрацювати з окупантами, однак залишився в місті.

Нагадаємо, що окупанти продовжують терор мирних мешканців на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Вони проводять фільтраційні заходи, перешкоджають евакуації та грабують аграрні підприємства. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також