Росіяни вбили на Харківщині ще трьох людей і поранили дев’ятьох, – Синєгубов

Минулої доби ворог активно обстрілював Харківський та Богодухівський райони.

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Унаслідок обстрілів Харківської області минулої доби загинули троє людей, 9 зазнали поранень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема через обстріл окупантами Харківського району (Руські Тишки, Циркуни, с. Михайлівка, Рай-Оленівка) 4 осіб отримали поранення, одна людина загинула у Циркунах.

Протягом доби активні обстріли тривали в Богодухові та районі. Унаслідок них – 3 поранених, 2 загиблих.

Увечері 8 травня зафіксували обстріли окупантів в Лозівській, Золочівській громадах. Там двоє людей зазнали поранень.

Напередодні російські окупаційні війська завдали артилерійський удар і по Харкову. Постраждав район Сокільники.

Раніше повідомляли, що на Харківщині внаслідок обстрілу окупантів загинула 28-річна жінка