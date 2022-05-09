Російські війська обстріляли центр Слов'янська

Російська армія в понеділок, 9 травня, обстріляла центральну частину міста Слов'янська на Донеччині. Над місцем "прильоту" снаряда піднімається хмара диму та пилу.

Про це повідомив міський голова Вадим Лях.

""Привітання" з 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкоджень зараз з'ясовуємо", – зазначив посадовець.

Лях закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги, а також не викладати в мережу відео та фото обстрілів.

Раніше міський голова повідомив, що у Слов'янську залишається 30 тисяч населення, та зазначив, що триває евакуація мешканців у Дніпро, Тернопіль, Рівне. За його даними, щодня виїжджають близько 100 людей, а через ментальність багато хто не хоче залишати регіон.