Троє цивільних жителів Донеччини загинули від рук російських окупантів, - Кириленко

За 15 травня росіяни вбили трьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, двоє загиблих - із Дробишевого, один і- із Торецька.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

"Ще 13 людей зазнали поранень. Також сьогодні вдалося уточнити інформацію про 3 цивільних, які загинули раніше: 2 у Сіверську та 1 у Вільному Полі... Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Очільник Донеччини зазначив, що в Бахмуті медичну допомогу отримали троє цивільних, які були поранені на Луганщині.

Нагадаємо, вчора загарбники вбили ще трьох жителів Донеччини.

Також в ОРДО російські окупанти під прикриттям "націоналізації" забирають усе майно в людей.